Банк Латвии принял новые правила, которые усложнят жизнь недобросовестным должникам
Совет Банка Латвии принял изменения в ряде нормативных актов с целью совершенствования и повышения эффективности работы Кредитного реестра, который ведет центральный банк.
С пяти до трех рабочих дней сокращен срок, в течение которого в Кредитный реестр включаются сведения об обязательствах клиента и его поручителя, нарушениях обязательств и устранении таких нарушений. Этот срок приведен в соответствие со сроками, в которые сведения о кредитах подлежат включению также в базы данных кредитных информационных бюро.
Одновременно, с учетом сокращенного срока включения сведений в Кредитный реестр, с целью снижения отчетной нагрузки для участников Кредитного реестра, которые одновременно являются участниками кредитных информационных бюро, а также для упрощения и ускорения обмена информацией этих участников с кредитными информационными бюро, соответствующие сведения после их включения в Кредитный реестр будут передаваться кредитным информационным бюро в соответствии с выданным участником Кредитного реестра полномочием.
"С принятием указанных изменений завершена консолидация информационных технологических систем, используемых для обмена информацией с участниками финансового рынка. В дальнейшем будут применяться только система повышенной безопасности и система электронных отчетов, в рамках которой также обеспечена возможность комплексного мониторинга представленных отчетов. Для участников рынка эти изменения не потребуют дополнительных вложений ресурсов", - сообщает Банк Латвии.
