Банк Латвии принял новые правила, которые усложнят жизнь недобросовестным должникам

С пяти до трех рабочих дней сокращен срок, в течение которого в Кредитный реестр включаются сведения об обязательствах клиента и его поручителя, нарушениях обязательств и устранении таких нарушений. Этот срок приведен в соответствие со сроками, в которые сведения о кредитах подлежат включению также в базы данных кредитных информационных бюро.