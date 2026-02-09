Переносили, отменяли, деньги не возвращали: после жалоб потребителей Dinner in the Sky в Латвии закрыли

ECC Latvia в прошлом году получил заявления от потребителей о том, что мероприятие "Ужин в небесах" (dinner in the sky) не было обеспечено для всех владельцев билетов — оно переносилось на другие даты, и часть потребителей по объективным причинам не могла в них участвовать. Также мероприятия часто не проводились и в перенесенные даты. Потребители просили об аннулировании билетов и возврате денег, однако со стороны коммерсанта возврат средств не производился. В результате орган по надзору за рынком Эстонии 25 ноября 2025 года начал процесс исполнения в отношении данного торговца за нарушения прав потребителей Европейского союза.