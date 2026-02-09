Переносили, отменяли, деньги не возвращали: после жалоб потребителей Dinner in the Sky в Латвии закрыли
Чтобы предотвратить покупку билетов на мероприятие, которое, вероятнее всего, не будет обеспечено, закрыта площадка по предоставлению услуг Skyword Entertainment и Skyword Holding — сайт dinnerinthesky.lv. Об этом агентству LETA сообщили Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Европейский центр информирования потребителей в Латвии (ECC Latvia).
Сайт закрыт благодаря сотрудничеству латвийских и эстонских надзорных органов. Блокировка dinnerinthesky.lv позволяет исключить риск того, что новые потребители приобретут билеты на мероприятия, которые, скорее всего, не состоятся.
Так как коммерсант уклонялся от коммуникации и не давал объяснений по поводу невозврата денег за несостоявшиеся услуги в 2025 году, скоординированные действия учреждений позволили ограничить доступность недобросовестной услуги на рынке.
Хотя закрытие сайта — важный шаг в пресечении введения потребителей в заблуждение, PTAC и ECC Latvia призывают жителей по-прежнему сохранять бдительность и не откликаться на возможные рекламные предложения в социальных сетях или на других платформах.
ECC Latvia в прошлом году получил заявления от потребителей о том, что мероприятие "Ужин в небесах" (dinner in the sky) не было обеспечено для всех владельцев билетов — оно переносилось на другие даты, и часть потребителей по объективным причинам не могла в них участвовать. Также мероприятия часто не проводились и в перенесенные даты. Потребители просили об аннулировании билетов и возврате денег, однако со стороны коммерсанта возврат средств не производился. В результате орган по надзору за рынком Эстонии 25 ноября 2025 года начал процесс исполнения в отношении данного торговца за нарушения прав потребителей Европейского союза.