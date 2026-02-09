В Латвии неожиданно улучшилось качество воздуха. Кто виноват?
Отдел новостей

Otkrito.lv

Государственная служба окружающей среды (Valsts vides dienests - VVD) в 2025 году продолжила работу по надзору за загрязнением воздуха и улучшению качества окружающей среды и пришла к положительным результатам.

Обобщенные результаты свидетельствуют о том, что качество воздуха в целом улучшается. Особенно стабильная и устойчивая положительная тенденция наблюдается в сфере выбросов оксида углерода (CO). Большинство предприятий соблюдают установленные предельные значения выбросов.

В то же время в отдельных сферах прогресс идет медленнее. Показатели выбросов твердых частиц (PM) и оксидов азота (NOx) на установках сжигания по-прежнему остаются изменчивыми, что указывает на необходимость для предприятий продолжать совершенствование и более точную регулировку процессов горения.

В других производственных установках ситуация является более стабильной, поскольку в 75–80 процентах случаев предприятия полностью соблюдают нормативные требования, особенно в части выбросов летучих органических соединений.

Согласно VVD, в первые годы действия программы примерно треть установок сжигания не соответствовала требованиям, однако измерения наглядно показывают улучшения. С 2025 года для установок сжигания средней мощности вступили в силу более строгие требования в отношении выбросов оксида углерода, твердых частиц и оксидов азота. 

