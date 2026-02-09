100 евро - максимальный размер штрафа за опасную прогулку.
В Латвии
Сегодня 16:21
За выходные более 200 человек в Риге нарушили запрет на выход на лед
За прошедшие выходные более 200 человек в Риге нарушили запрет находиться на льду водоемов, свидетельствует информация, обобщенная Рижской муниципальной полицией.
Со льда Даугавы полицейские заставили сойти 86 человек. Еще 60 человек были возвращены на берег с морского побережья в Вецаки (с акватории, прилегающей к административной территории Риги). В свою очередь, на Даугаве в районе Мангальсалы со льда были удалены около 100 человек.
Как сообщалось ранее, в субботу вступило в силу распоряжение исполнительного директора Рижского самоуправления Яниса Ланге о запрете находиться на льду Даугавы. За нахождение на льду в период действия запрета лицу может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере до 100 евро.