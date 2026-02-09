В Латвии появился еще один продавец электроэнергии. Будут ли у него тарифы ниже, чем у других?

Каждый тариф предусматривает один или несколько временных интервалов в сутки, в течение которых действует особенно выгодная цена на электроэнергию — 0,06510 евро за кВт·ч, тогда как в остальное время цена электроэнергии в тарифах определяется фиксированной стандартной ставкой 0,13010 евро за кВт·ч. Цены фиксируются на 12 месяцев.