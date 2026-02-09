В Латвии появился еще один продавец электроэнергии. Будут ли у него тарифы ниже, чем у других?
С 9 февраля этого года на рынке электроэнергии для латвийских домохозяйств начинает работу литовская компания Ignitis. Компания предлагает населению, как она сама утверждает, "принципиально иной продукт": персонализированные тарифы, адаптированные к повседневным привычкам людей.
Ignitis сообщает, что разработал четыре тарифных плана, адаптированных к различным привычкам потребления: для владельцев частных домов с тепловыми насосами; для зарядки электромобилей дома; для жителей, которые проводят рабочие дни дома, и для тех, у кого наибольшее потребление приходится на выходные дни.
Каждый тариф предусматривает один или несколько временных интервалов в сутки, в течение которых действует особенно выгодная цена на электроэнергию — 0,06510 евро за кВт·ч, тогда как в остальное время цена электроэнергии в тарифах определяется фиксированной стандартной ставкой 0,13010 евро за кВт·ч. Цены фиксируются на 12 месяцев.
Если сравнить предложение литовцев с другими продавцами электроэнергии, то тариф 0,13010 евро за кВт·ч - это сосем не дешево. Так, по тарифу Latvenergo Elektrum Stabilais 1 кВт·ч стоит 0.11750 евро плюс 1,24 евро в месяц за обслуживание.
С другой стороны, 0,06510 евро за кВт·ч - это и вправду выгодно. Такой цены в Латвии пока не предлагает никто.
В Латвии из почти 900 тысяч домохозяйств, заключивших договоры на поставку электроэнергии, около 75 процентов получают электроэнергию по фиксированной цене, 15 процентов выбрали переменную биржевую цену, а оставшиеся 10 процентов используют универсальную услугу электроснабжения, которая также предусматривает фиксированную цену.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвию заставили ветряками, но электроэнергия дешевле для людей не становится. Что пошло не так?