Это граничит с преступлением: глава Академии наук жестко высказался о противниках вакцинации
Отказ от вакцинации — это не личное дело, а угроза обществу. Президент Академии наук Ивар Калвиньш объяснил, почему прививки жизненно необходимы и почему с гриппом медицина все еще играет в "угадайку".
Ивар Калвиньш в эфире телеканала TV24 жестко высказался о вакцинации, подчеркнув, что отказ от прививок против опасных инфекций представляет угрозу для всего общества.
По его словам, эффективность вакцин против ряда тяжелых заболеваний давно доказана. «Не надо забывать, что оспа, туберкулез, корь, дифтерия — это целый ряд инфекционных болезней, против которых существуют эффективные вакцины», — отметил Калвиньш.
Он подчеркнул, что отказ от прививок нельзя считать личным выбором без последствий. «Не вакцинироваться — это просто глупость и безответственность, которая порой граничит с преступлением, потому что под угрозой оказываются остальные члены общества», — заявил профессор.
В то же время Калвиньш указал на объективные сложности, связанные с вакцинацией против гриппа. По его словам, в течение одного сезона может циркулировать сразу несколько десятков штаммов вируса.
«Угадать, против какого именно нужно вакцинироваться, очень сложно, потому что вирусы гриппа постоянно мутируют», — пояснил он.
Даже использование комбинированных вакцин не дает стопроцентной гарантии. «Мы создаем вакцины против известных форм. А то, что придет осенью, мы заранее не знаем. Можно использовать вакцины против трех, четырех или пяти типов гриппа, но попадем ли мы точно — этого никто не может гарантировать», — признал ученый.