Это граничит с преступлением: глава Академии наук жестко высказался о противниках вакцинации

Даже использование комбинированных вакцин не дает стопроцентной гарантии. «Мы создаем вакцины против известных форм. А то, что придет осенью, мы заранее не знаем. Можно использовать вакцины против трех, четырех или пяти типов гриппа, но попадем ли мы точно — этого никто не может гарантировать», — признал ученый.