Трамп одернул Пентагон и выделил Латвии огромную сумму на нужды обороны
Оборонный пакет на сумму 838,7 миллиарда долларов, подписанный президентом США Дональдом Трампом в начале февраля, подтверждает финансирование сотрудничества в сфере безопасности с тремя государствами Балтии, несмотря на более ранние попытки внутри Пентагона сократить эти средства. Об этом сообщают европейские СМИ.
Конгресс США утвердил выделение 200 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности странам Балтии на фоне усиления российской активности вдоль восточного фланга НАТО.
Средства были одобрены в рамках закона о финансировании обороны США на 2026 финансовый год и обеспечивают продолжение поддержки Эстонии, Латвии и Литвы со стороны США через Балтийскую инициативу безопасности.
«Это имеет огромное значение для сдерживания и безопасности наших балтийских союзников», - заявил "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" республиканский конгрессмен Дон Бейкон. Он отметил, что данный вопрос стал приоритетным после того, как Министерство обороны США дало понять о намерении прекратить финансирование этой программы.
«Конгресс привержен сильному альянсу НАТО и понимает, что балтийскому региону требуется особое внимание», - сказал Бейкон, подчеркнув, что история наглядно показывает опасность отказа от глобального участия.
«Большинство в Конгрессе привержено НАТО и понимает, что нам необходимы союзники для противодействия Китаю, России и Ирану. Мы не можем справиться с этим в одиночку. Америка в одиночку означает более слабую Америку», - заявил он.
"Если Украина падет, — отметил конгрессмен, — мы должны четко понимать, что следующей будет Молдова, а затем усилится давление на страны Балтии и Грузию на Кавказе".