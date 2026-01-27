Латвия возьмет в долг миллиарды евро на нужды обороны
Европейская комиссия дала зеленый свет второй группе национальных планов в сфере обороны в рамках Европейского фонда действий по безопасности. Комиссия внесла в Совет Европейского союза предложение утвердить финансовые займы на общую сумму около 74 миллиардов евро для восьми стран — Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Греции, Италии и Словакии.
Как сообщает Минобороны ЛР, комиссия открывает путь к первому этапу долгосрочных займов с низкой стоимостью, что позволит этим государствам в срочном порядке повысить военную готовность и закупить современное оборонное оборудование.
Объем финансирования для каждой страны был предварительно определен в сентябре прошлого года на основе принципов солидарности и прозрачности. После подписания договоров о займах этим восьми государствам-членам в совокупности будут доступны около 74 миллиардов евро, из которых Латвии потенциально предусмотрено 3,49 миллиарда евро.
После завершения оценки Комиссией у Совета есть четыре недели для принятия решений по реализации. После их утверждения Комиссия завершит разработку договоров о займах, а первые выплаты ожидаются уже в марте 2026 года. Одновременно Комиссия продолжает оценку планов, представленных другими государствами-членами.
