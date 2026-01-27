Латвия возьмет в долг миллиарды евро на нужды обороны

Объем финансирования для каждой страны был предварительно определен в сентябре прошлого года на основе принципов солидарности и прозрачности. После подписания договоров о займах этим восьми государствам-членам в совокупности будут доступны около 74 миллиардов евро, из которых Латвии потенциально предусмотрено 3,49 миллиарда евро.