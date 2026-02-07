Убыточная литовская компания возьмет в долг еще несколько миллионов, чтобы достроить для рижан офисный центр
Девелопер проекта Preses nama kvartāls — инвестиционный фонд Lords LB Special Fund V — через основанную им компанию по развитию недвижимости PN Project в девятом выпуске предлагает облигации на сумму до трех миллионов евро, следует из информации, опубликованной биржей Nasdaq Riga.
Подать заявки на приобретение облигаций можно с понедельника, 9 февраля, по 20 февраля.
Годовая купонная ставка по облигациям составляет 10%, номинальная стоимость одной облигации — 1000 евро. Срок погашения облигаций — 4 июня 2027 года.
Как ранее сообщало агентство LETA, основанная фондом Lords LB Special Fund V компания по развитию недвижимости AS PN Project планирует в рамках развития квартала эмитировать облигации на общую сумму до 75 миллионов евро. К настоящему моменту в первых восьми выпусках облигационной программы PN Project уже привлечено 45,085 миллиона евро.
Предыдущие выпуски были направлены на финансирование ключевых этапов строительства — завершение несущих конструкций здания, монтаж фасада и другие работы, которые в настоящее время продолжаются.
Preses nama kvartāls строится на Кипсале, в Риге. В рамках первого этапа проекта возводится 11-этажное офисное здание класса A. В дальнейшем на территории квартала планируется развитие дополнительного офисного здания, жилого дома или гостиницы, торговых помещений, образовательного или медицинского учреждения, а также общественных зеленых зон.
В 2024 году AS PN Project работала с оборотом 74 967 евро, что на 20,1% больше, чем в 2023 году, однако убытки компании выросли более чем в два раза и составили 19,757 миллиона евро.