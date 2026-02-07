Легендарная американская компания, похоже, скоро начнет продавать свою продукцию в Латвии

В состав советов обоих юридических лиц входят старшие руководители "Теслы", включая представителей регионального и финансового руководства, отвечающих за выход на новые рынки в Европе. Важно отметить, что компании зарегистрированы по виду деятельности «ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств», а не исключительно по продаже автомобилей. Это указывает на то, что в обеих странах, вероятнее всего, будут открыты сервисные центры "Теслы".