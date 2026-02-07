Легендарная американская компания, похоже, скоро начнет продавать свою продукцию в Латвии
Как сообщают европейские СМИ, американская компания "Тесла" сделала шаг к выходу на рынки стран Балтии, зарегистрировав новые дочерние компании в Латвии и Эстонии.
"Тесла" учредила два новых юридических лица — Tesla Latvia SIA и Tesla Estonia OÜ, которые принадлежат компании Tesla International B.V., о чем сообщает издание EV Wire. Корпоративные реестры показывают, что эстонская структура была создана 16 декабря 2025 года, тогда как латвийская дочерняя компания была зарегистрирована ранее — 7 ноября.
В состав советов обоих юридических лиц входят старшие руководители "Теслы", включая представителей регионального и финансового руководства, отвечающих за выход на новые рынки в Европе. Важно отметить, что компании зарегистрированы по виду деятельности «ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств», а не исключительно по продаже автомобилей. Это указывает на то, что в обеих странах, вероятнее всего, будут открыты сервисные центры "Теслы".
Этот шаг повторяет недавнюю стратегию выхода "Теслы" на рынки стран Балтии. Когда "Тесла" вышла в Литву, сначала было создано местное юридическое лицо, затем в течение нескольких недель появился временный магазин, а через несколько месяцев — постоянный сервисный центр. Поэтому неудивительно, если "Тесла" применит аналогичный подход в Эстонии и Латвии, и сервисные и торговые операции начнутся в первой половине 2026 года.
В 2025 году "Тесла" зафиксировала снижение продаж в Европе, однако в настоящее время компания пытается нарастить объемы сбыта в регионе, представив свои самые доступные автомобили — Model 3 Standard и Model Y Standard. Эти модели фактически снижают порог входа в экосистему "Теслы", что может сделать их более привлекательными для покупателей.
Недавно Otkrito.lv писал о том, что в Латвии реализуют крупный энергетический проект с использованием технологий "Тесла".