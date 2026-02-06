Жителей Латвии призвали поделиться с украинцами деньгами и теплом

Российские удары уничтожили энергетическую инфраструктуру Украины, оставив дома без отопления, света и электричества. Люди пытаются выжить в темных квартирах и подвалах. Когда российские дроны и ракеты пролетают над их домами и теряется связь с близкими, единственным теплом для них остается надежда на еще один прожитый день. Выживать в суровых условиях в Украине помогают созданные в городах «Пункты несокрушимости», где жители могут согреться, зарядить средства связи, вскипятить воду и разогреть еду. Пожертвования из Латвии также помогут обеспечить свет и тепло, чтобы укрепить несокрушимый дух украинцев.