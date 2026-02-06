Жителей Латвии призвали поделиться с украинцами деньгами и теплом
Организация Ziedot.lv призывает помочь украинцам выжить в суровых условиях, сделав пожертвование на поддержку энергетики Украины.
Благодаря пожертвованиям отзывчивых жителей Латвии и предприятий в Украину направляются гуманитарные грузы для поддержки энергетики. Предприятие Sadales tīkls пожертвовало 15 генераторов на прицепах, которые смогут одновременно обеспечивать электричеством около 600 домохозяйств, а также 3 трансформатора.
В свою очередь пожертвования предприятий и жителей на портале Ziedot.lv позволили приобрести 3 генератора большой мощности, в том числе один такой генератор пожертвовало самоуправление Валмиерского края, 31 дизельный генератор, 17 зарядных станций, 35 внешних аккумуляторов и 10 обогревателей, а также 7 передвижных генераторов для аппаратов искусственного кровообращения для Киевского центра кардиохирургии.
Призывая жителей Латвии прочувствовать повседневную жизнь жителей Украины, благотворительная организация Ziedot.lv в понедельник, 9 февраля 2026 года, у рижского Дома конгрессов приглашает в «Пункт несокрушимости», где за пожертвование можно будет получить завтрак и попробовать украинский борщ в обеденное время.
Российские удары уничтожили энергетическую инфраструктуру Украины, оставив дома без отопления, света и электричества. Люди пытаются выжить в темных квартирах и подвалах. Когда российские дроны и ракеты пролетают над их домами и теряется связь с близкими, единственным теплом для них остается надежда на еще один прожитый день. Выживать в суровых условиях в Украине помогают созданные в городах «Пункты несокрушимости», где жители могут согреться, зарядить средства связи, вскипятить воду и разогреть еду. Пожертвования из Латвии также помогут обеспечить свет и тепло, чтобы укрепить несокрушимый дух украинцев.
Ранее Otkrito.lv сообщает о том, что 24 февраля — в день, когда исполнится уже четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, — в Риге у памятника Свободы пройдет акция поддержки Украины «Вместе до победы!».