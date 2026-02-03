24 февраля в Риге у памятника Свободы участники акции выстроят контур Украины и споют пять песен
24 февраля — в день, когда исполнится уже четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, — в Риге у памятника Свободы пройдет акция поддержки Украины «Вместе до победы!».
Акция «Вместе до победы!» пройдет во вторник, 24 февраля, с 7:30 до 8:00 у памятника Свободы в Риге.
«Уже четвертый год солнце восходит над Украиной, разрушенной войной. Это хаотичное время, когда привычный мировой порядок трещит по швам. Ветры дуют со всех сторон, сбивают направление, утомляют шаг, легко растеряться и устать. Но свобода никогда не была чем-то само собой разумеющимся. Она всегда требовала четкой позиции. Поэтому призываем 24 февраля с 7:30 до 8:00 собраться у памятника Свободы в Риге, чтобы вместе с восходом солнца выразить поддержку народу Украины, который уже четыре года борется не только за свою, но и за нашу свободу», — говорится в обращении организаторов на сайте kopalidzuzvarai.lv.
Участники у памятника Свободы станут на специально огороженной площадке и, если смотреть сверху, сформируют контур государства Украина. Также вместе с хорами и другими музыкантами участников пригласят петь в поддержку Украины. Ведущей мероприятия будет актриса Нового Рижского театра Гуна Зариня. Актуальная информация об акции доступна на сайте kopalidzuzvarai.lv.
Песня всегда была голосом силы и единства, поэтому в этом году организаторы особенно приглашают хоры, вокальные ансамбли и другие поющие коллективы присутствовать на месте, чтобы в рамках акции исполнить пять песен.
Под руководством дирижера Матиса Туча будут исполнены гимн Латвии «Dievs, svētī Latviju!», гимн Украины «Ще не вмерла України», а также песни «Taisnība», «Dziesma, ar ko tu sācies? » и «Zaļā dziesma». Хоры и другие музыканты, которые хотят принять участие в акции, приглашаются заполнить анкету до 21 февраля.
Участников мероприятия организаторы просят взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в одежду цвета украинского флага. Также предлагают принести желтые и синие цветы и свечи, которые можно будет возложить у памятника Свободы.