24 февраля в Риге у памятника Свободы участники акции выстроят контур Украины и споют пять песен

«Уже четвертый год солнце восходит над Украиной, разрушенной войной. Это хаотичное время, когда привычный мировой порядок трещит по швам. Ветры дуют со всех сторон, сбивают направление, утомляют шаг, легко растеряться и устать. Но свобода никогда не была чем-то само собой разумеющимся. Она всегда требовала четкой позиции. Поэтому призываем 24 февраля с 7:30 до 8:00 собраться у памятника Свободы в Риге, чтобы вместе с восходом солнца выразить поддержку народу Украины, который уже четыре года борется не только за свою, но и за нашу свободу», — говорится в обращении организаторов на сайте kopalidzuzvarai.lv.