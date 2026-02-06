Вы будете удивлены: стало известно, как много жителей Латвии мерзнет в своих домах и квартирах
В 2024 году 9,2 % населения ЕС не могли поддерживать в своем жилье достаточное тепло. По сравнению с 2023 годом это означает улучшение на 1,4 процентного пункта. В Латвии ситуация лучше, чем в ряде куда более богатых стран ЕС.
Как сообщает Евростат, самые высокие доли людей, не способных обеспечить адекватное отопление жилья, были зафиксированы в Болгарии и Греции (по 19,0 %), далее следуют Литва (18,0 %) и Испания (17,5 %).
В то же время самые низкие показатели были отмечены в Финляндии (2,7 %), Польше и Словении (по 3,3 %), а также в Эстонии и Люксембурге (по 3,6 %).
В Латвии ситуация лучше, чем в среднем по ЕС - в своем жилье мерзнут только 4,9% населения. Это меньше, чем в Германии (6,3%), Нидерландах (7,1%), Италии (8,6%), Франции (11,8%) и ряде других.
Повторим, однако, что это данные за 2024 год. Наверняка сейчас, в феврале 2026 года, проведенное в Латвии исследование показало бы другие цифры.
