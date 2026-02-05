В Латвии растет число жалоб, связанных с подписками в мобильных приложениях

PTAC и ECC Latvia обращают внимание потребителей на рост числа жалоб, связанных с подписками в мобильных приложениях. Потребители сообщают о случаях, когда после, казалось бы, безобидного окончания периода «бесплатного пробного использования» с их банковских карт автоматически списывается плата за подписку — при этом заранее об этом не было ясно и однозначно сообщено.