В Латвии растет число жалоб, связанных с подписками в мобильных приложениях
Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Европейский потребительский информационный центр (ECC Latvia) предупреждают: бесплатная пробная версия может закончиться неожиданными счетами. Как не попасть в «подписочную ловушку»?
PTAC и ECC Latvia обращают внимание потребителей на рост числа жалоб, связанных с подписками в мобильных приложениях. Потребители сообщают о случаях, когда после, казалось бы, безобидного окончания периода «бесплатного пробного использования» с их банковских карт автоматически списывается плата за подписку — при этом заранее об этом не было ясно и однозначно сообщено.
Типичная ситуация выглядит так: человек скачивает приложение (например, фоторедактор, планировщик тренировок, инструмент для изучения языков и т. п.) и соглашается на бесплатный пробный период на три или семь дней. Однако после окончания этого срока услуга автоматически превращается в платную подписку, причём нередко сразу списывается сумма за несколько месяцев.
PTAC и ECC Latvia рекомендуют потребителям:
- Перед тем как вводить данные банковской карты, внимательно ознакомьтесь с условиями использования. Если «бесплатное» приложение просит ввести данные банковской карты — это первый сигнал, что после пробного периода будет взиматься плата.
- Поставьте напоминание в календаре. Если вы согласились на пробный период, добавьте напоминание за день до его окончания, чтобы успеть отменить подписку. Часто процесс отмены бывает сложным и неинтуитивным.
- Прежде чем нажимать “Согласен” (“Accept”), выясните, сколько будет стоить услуга после окончания бесплатного периода. Нередко потребители хотели лишь попробовать сервис, а не связывать себя долгосрочными платежами. В цифровом мире «бесплатно» часто означает «заплатите позже», особенно если вы вовремя не отмените пробную версию.
- Если деньги списали без вашего согласия, немедленно свяжитесь со своим банком, чтобы начать процедуру оспаривания платежа (chargeback).
Если поставщик услуги не отвечает на вашу жалобу, ответ не решает спор или банк не может вернуть платеж, нужно обращаться в PTAC. А если возникли проблемы с торговцем, зарегистрированным в другой стране ЕС, Норвегии, Исландии или Великобритании, поддержку в процессе медиации может оказать ECC Latvia. Жалобу можно подать, заполнив онлайн-форму.