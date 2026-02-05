LDz увольняет граждан России и Беларуси по требованиям нацбезопасности - тоже без выходного пособия

В свою очередь по пяти работникам в Службу государственной безопасности (СГБ) направлены запросы на разрешение оставить их на работе. В настоящее время ответ от СГБ еще не получен. Как пояснили в LDz, эти работники обладают специфическими навыками, которые отсутствуют на рынке труда, и для подготовки новых работников потребуется много времени. Кроме того, указанные сотрудники начали процедуру натурализации и находятся в процессе получения гражданства Латвии.