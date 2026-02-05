LDz увольняет граждан России и Беларуси по требованиям нацбезопасности - тоже без выходного пособия
Latvijas dzelzceļš прекратило трудовые отношения с 13 гражданами России и Беларуси в соответствии с законом о нацбезопасности и готовится уволить ещё столько же.
Предприятие планирует прекратить трудовые отношения еще с 13 гражданами России и Беларуси, которые в настоящее время находятся в длительном отсутствии.
В компании пояснили, что в соответствии с законом о труде выходное пособие в таких случаях не выплачивается.
В свою очередь по пяти работникам в Службу государственной безопасности (СГБ) направлены запросы на разрешение оставить их на работе. В настоящее время ответ от СГБ еще не получен. Как пояснили в LDz, эти работники обладают специфическими навыками, которые отсутствуют на рынке труда, и для подготовки новых работников потребуется много времени. Кроме того, указанные сотрудники начали процедуру натурализации и находятся в процессе получения гражданства Латвии.
Закон о национальной безопасности включает в себя норму о том, что граждане России и Беларуси не могут работать на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C или критической инфраструктуры особой важности в европейском масштабе, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры. Такая работа разрешается только в исключительных случаях и с особого разрешения учреждений госбезопасности. Данное положение вступило в силу 28 июня 2025 года.