В канадском городе Торонто россиянам больше не рады.
В мире
Сегодня 08:22
Еще одна большая западная страна перестала оформлять в РФ въездные визы для россиян
Власти Канады объявили о прекращении приема документов в визовых центрах на территории РФ. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Визовые центры в России остаются открытыми, но больше не принимают паспорта или документы для оформления виз", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Канады.
Причины такого решения не поясняются. При этом правительство Канады рекомендует россиянам обращаться для оформления разрешения на въезд в визовые центры за пределами РФ.
Канадские визовые центры в России работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Возможность сдать в них биометрические данные, необходимые для получения канадской визы, по-прежнему сохраняется.