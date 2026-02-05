Еще одна большая западная страна перестала оформлять в РФ въездные визы для россиян
фото: Shutterstock
В канадском городе Торонто россиянам больше не рады.
В мире

Еще одна большая западная страна перестала оформлять в РФ въездные визы для россиян

Отдел новостей

Otkrito.lv

Власти Канады объявили о прекращении приема документов в визовых центрах на территории РФ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Визовые центры в России остаются открытыми, но больше не принимают паспорта или документы для оформления виз", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Канады. 

Причины такого решения не поясняются. При этом правительство Канады рекомендует россиянам обращаться для оформления разрешения на въезд в визовые центры за пределами РФ.

Канадские визовые центры в России работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Возможность сдать в них биометрические данные, необходимые для получения канадской визы, по-прежнему сохраняется.

Темы

КанадаРФЕСDeutsche WelleOtkrito.lv

Другие сейчас читают