PTAC запретил продажу некачественного флага Латвии, произведенного в Литве

Компания Baltijas suvenīri заявила PTAC, что данный товар не является официальным государственным флагом, а представляет собой фанатский или сувенирный флаг, предназначенный для спортивных и других мероприятий. Также компания выразила готовность дополнить маркировку, указав, что флаг не предназначен для использования в качестве государственного. В PTAC с этими аргументами не согласились, подчеркнув, что в нормативных актах не существует понятия «фанатский флаг», а государственный флаг Латвии сохраняет свой юридический статус независимо от цели использования. Этот вывод подтвердило и заключение Государственной геральдической комиссии, согласно которому данная продукция считается государственным флагом Латвии и на нее в полном объеме распространяются установленные законом технические требования.