PTAC запретил продажу некачественного флага Латвии, произведенного в Литве
Центр защиты прав потребителей (PTAC) запретил продажу изготовленного в Литве сувенирного флага Латвии, сочтя его полноценным государственным символом, который не соответствует обязательным техническим требованиям.
11 сентября 2025 года PTAC изъял образец товара в магазине Baltijas suvenīri и передал его на экспертизу в Latvijas sertifikācijas centrs. Речь идет о государственном флаге Латвии (флаг болельщика LV) шириной 75 сантиметров и длиной 150 сантиметров с карабинами, произведенном литовской компанией Maia LT.
Экспертиза установила, что флаг не соответствует нормативным требованиям из-за слишком низкой плотности и толщины ткани, а также из-за ее легкой воспламеняемости. При этом было отмечено, что по цветам, пропорциям и элементам крепления флаг предназначен для использования на флагштоке и соответствует описанию государственного флага Латвии в понимании закона.
Компания Baltijas suvenīri заявила PTAC, что данный товар не является официальным государственным флагом, а представляет собой фанатский или сувенирный флаг, предназначенный для спортивных и других мероприятий. Также компания выразила готовность дополнить маркировку, указав, что флаг не предназначен для использования в качестве государственного. В PTAC с этими аргументами не согласились, подчеркнув, что в нормативных актах не существует понятия «фанатский флаг», а государственный флаг Латвии сохраняет свой юридический статус независимо от цели использования. Этот вывод подтвердило и заключение Государственной геральдической комиссии, согласно которому данная продукция считается государственным флагом Латвии и на нее в полном объеме распространяются установленные законом технические требования.
На данный момент Baltijas suvenīri не представила доказательств проведения необходимых корректирующих действий, товар не был отозван у партнеров и не возвращен поставщикам. PTAC принял решение запретить дальнейшее распространение флага, обязал в течение двух недель изъять его с рынка и предоставить подтверждения выполненных действий, а также письменно проинформировать о дальнейших планах в отношении оставшейся и возвращенной от розничных торговцев продукции. В PTAC указали, что в случае неисполнения решения может быть наложен штраф до 10 000 евро, который может применяться повторно до полного выполнения предписанных действий.