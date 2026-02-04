До Норвегии далеко: жители Латвии рассказали, какой автомобиль они мечтают купить
Почти каждый второй житель Латвии (46 %) в этом году планирует приобрести автомобиль, свидетельствуют данные опроса, проведенного Citadele Leasing. Однако большинство покупателей выбирают подержанные транспортные средства, тогда как покупку нового автомобиля рассматривает лишь 12 % жителей. Покупку электромобиля планируют 8 % респондентов.
Чаще всего покупку автомобиля планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет — в этой возрастной группе приобрести автомобиль намерены 55 % респондентов. В то же время в возрасте от 60 до 74 лет интерес является самым низким — две трети, или 66 % жителей, не планируют покупать автомобиль в ближайшее время.
В региональном разрезе прослеживаются различия в выборе. В Риге сравнительно чаще рассматривается покупка более экологичных автомобилей, и каждый пятый житель, или 20 %, планирует приобрести гибрид или электромобиль. В регионах же доминирует более прагматичный подход — предпочтение отдается подержанным бензиновым или дизельным автомобилям, особенно в Курземе (32 %) и Латгале (29 %), а также в Земгале и Видземе (в обоих регионах — по 27 %), тогда как покупку подержанного бензинового или дизельного автомобиля в Риге рассматривают лишь 19 %.
В 2025 году в Латвии было зарегистрировано 25 097 новых легковых автомобилей — на 26 % больше, чем годом ранее. Также покупка новых автомобилей в Латвии, которые частные лица приобретали в лизинг, выросла на 38 %.
