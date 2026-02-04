До Норвегии далеко: жители Латвии рассказали, какой автомобиль они мечтают купить

В региональном разрезе прослеживаются различия в выборе. В Риге сравнительно чаще рассматривается покупка более экологичных автомобилей, и каждый пятый житель, или 20 %, планирует приобрести гибрид или электромобиль. В регионах же доминирует более прагматичный подход — предпочтение отдается подержанным бензиновым или дизельным автомобилям, особенно в Курземе (32 %) и Латгале (29 %), а также в Земгале и Видземе (в обоих регионах — по 27 %), тогда как покупку подержанного бензинового или дизельного автомобиля в Риге рассматривают лишь 19 %.