Полицейские сами спасли птиц из замерзшей Булльупе после заявления властей о "естественном отборе"
Три часа в ледяной воде ради жизни птиц. В Риге полицейские в гидрокостюмах вручную расширяли полынью на замерзшей реке, чтобы спасти пернатых от гибели в сильный мороз.
В выходные дни сотрудники Управления безопасности на воде муниципальной полиции Риги, реагируя на попытки жителей помочь птицам, отправились на речку Булльупе, где из-за сильных морозов птицы остались без доступа к открытой воде.
Оценив ситуацию на месте, сотрудники по собственной инициативе надели гидрокостюмы и с помощью различных технических средств приступили к работам по расширению зоны открытой воды, обеспечив птицам доступ к водоему. В течение примерно трех часов в водоеме велись работы, чтобы птицы могли подплыть к берегу. «Благодарим наших коллег за смелость, человечное отношение и самоотверженную работу, заботу о животных даже в сложных условиях», — говорится в заявлении полиции.
Ранее сообщалось, что в рижском районе Болдерая лед почти полностью сковал водоем, оставив птицам лишь небольшую полынью. В результате местные жители стали искать способных помочь добровольцев, после того как в Рижском самоуправлении заявили: "Это естественный отбор, вмешиваться нельзя. Птицы должны либо мигрировать, либо погибнуть".