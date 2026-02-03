Полицейские сами спасли птиц из замерзшей Булльупе после заявления властей о "естественном отборе"

Оценив ситуацию на месте, сотрудники по собственной инициативе надели гидрокостюмы и с помощью различных технических средств приступили к работам по расширению зоны открытой воды, обеспечив птицам доступ к водоему. В течение примерно трех часов в водоеме велись работы, чтобы птицы могли подплыть к берегу. «Благодарим наших коллег за смелость, человечное отношение и самоотверженную работу, заботу о животных даже в сложных условиях», — говорится в заявлении полиции.