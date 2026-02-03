Латвийские предприниматели оценили работу министров. Кому поставили двойку?

Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня отмечает: «Оценка предпринимателей работы правительства и отдельных министров в настоящее время носит ярко выраженный критический характер. Это, скорее всего, не просто эмоциональный настрой, а отражение более широкого недовольства деловой средой, качеством принятия решений и темпами экономического развития в стране. Опубликованный на прошлой неделе индекс LTRK наглядно показывает, что позитивный настрой предпринимателей относительно будущего продолжает снижаться — растут осторожность и неуверенность в ближайшие месяцы. Эта оценка является фиксацией текущей ситуации и должна быть серьезно принята во внимание как политиками, так и обществом, особенно в преддверии выборов в Сейм осенью».