Латвийские предприниматели оценили работу министров. Кому поставили двойку?
Крупнейшая предпринимательская организация Латвии — Латвийская торгово-промышленная палата (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, LTRK) в сотрудничестве с центром исследования общественного мнения SKDS провела опрос предпринимателей. Бизнесмены наиболее высоко оценили работу министра иностранных дел Байбы Браже, а наиболее низко — министра климата и энергетики Каспара Мелниса.
В ходе опроса руководителям предприятий предложили оценить работу правительства Латвии и министров по шкале от 1 до 10, где 1 балл означает «очень негативно», а 10 — «очень позитивно». Выяснилось, что опрошенные предприниматели наиболее высоко оценили работу министра иностранных дел Байбы Браже, оценив ее деятельность в 5,73 балла, тогда как самую низкую оценку получил результат работы министра климата и энергетики Каспара Мелниса — 4,26 балла.
Среди наиболее высоко оцененных министров также названы министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр здравоохранения Хосам Абу-Мери, министр обороны Андрис Спрудс и министр культуры Агнесе Лаце. В свою очередь, ниже всего предприниматели оценили работу министра сообщения Атиса Швинки, министра земледелия Армандса Краузе и министра благосостояния Рейниса Узулниекса. Работу премьер-министра Эвики Силини предприниматели оценивают в 4,56 балла, а деятельность правительства в целом — в 4,48 балла.
Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня отмечает: «Оценка предпринимателей работы правительства и отдельных министров в настоящее время носит ярко выраженный критический характер. Это, скорее всего, не просто эмоциональный настрой, а отражение более широкого недовольства деловой средой, качеством принятия решений и темпами экономического развития в стране. Опубликованный на прошлой неделе индекс LTRK наглядно показывает, что позитивный настрой предпринимателей относительно будущего продолжает снижаться — растут осторожность и неуверенность в ближайшие месяцы. Эта оценка является фиксацией текущей ситуации и должна быть серьезно принята во внимание как политиками, так и обществом, особенно в преддверии выборов в Сейм осенью».
