Все больше людей в Латвии трудятся на временных работах. Почему они так делают?

Круг людей, выбирающих временную работу, шире, чем это нередко предполагают работодатели. Чаще всего временную занятость выбирают студенты, которые ищут работу, совмещаемую с учебой, люди в период смены работы, желающие продолжать трудиться и зарабатывать во время поиска нового места, а также те, кто ищет дополнительные источники дохода параллельно с полной занятостью или другими обязательствами. Временная работа актуальна и для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и заинтересованных в периодической занятости, а также для внештатных специалистов, которые используют временные рабочие возможности, чтобы заполнить паузы между проектами и обеспечить более стабильный поток доходов.