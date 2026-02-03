Все больше людей в Латвии трудятся на временных работах. Почему они так делают?
Если раньше временная работа чаще воспринималась как краткосрочное решение или «запасной вариант», то сегодня она все чаще становится осознанным выбором.
Наблюдения на рынке труда показывают, что эту тенденцию в основном формируют два фактора — гибкость и финансовая стабильность. Временная работа позволяет людям выбирать, когда, где и сколько работать, тем самым проще адаптируя занятость к личной ситуации и меняющимся повседневным графикам. Для многих работников такая свобода особенно важна в неопределенные периоды, когда долгосрочное планирование становится сложнее, а необходимость сохранять финансовую активность никуда не исчезает.
«Временная работа уже давно перестала быть решением лишь на короткий срок. Все больше людей выбирают ее потому, что она дает свободу подстраивать работу под повседневную жизнь, одновременно сохраняя стабильную возможность зарабатывать и оставаться активными на рынке труда», — говорит Байба Розентале, менеджер по работе с клиентами компании Workis.
Многие выбирают временную работу, чтобы попробовать себя в разных отраслях или должностях, получить новые навыки и опыт перед принятием долгосрочного решения. Для более молодых соискателей это нередко способ быстрее войти на рынок труда и выстраивать профессиональный опыт на основе реальной рабочей практики.
Круг людей, выбирающих временную работу, шире, чем это нередко предполагают работодатели. Чаще всего временную занятость выбирают студенты, которые ищут работу, совмещаемую с учебой, люди в период смены работы, желающие продолжать трудиться и зарабатывать во время поиска нового места, а также те, кто ищет дополнительные источники дохода параллельно с полной занятостью или другими обязательствами. Временная работа актуальна и для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и заинтересованных в периодической занятости, а также для внештатных специалистов, которые используют временные рабочие возможности, чтобы заполнить паузы между проектами и обеспечить более стабильный поток доходов.