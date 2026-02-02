Латвия отдаст Украине более 50 тысяч доз вакцины от Covid‑19 и оплатит их доставку

Латвия планирует безвозмездно передать Украине более 51 000 доз вакцины от Covid-19, говорится в подготовленном Министерством здравоохранения проекте распоряжения. По данным Минздрава, в Украину должны быть переданы 51 840 доз вакцин Comirnaty Omicron LP.8.1, которые больше не будут использоваться в национальной кампании вакцинации в Латвии. Вакцины действительны до конца 2026 года и в настоящее время хранятся в Государственном центре доноров крови.