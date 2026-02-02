Латвия отдаст Украине более 50 тысяч доз вакцины от Covid‑19 и оплатит их доставку
Латвия намерена безвозмездно передать Украине более 51 тысячи доз вакцины от Covid‑19, поскольку спрос внутри страны снизился. Киев сообщил о срочной потребности в препаратах на фоне ухудшения эпидситуации.
Латвия планирует безвозмездно передать Украине более 51 000 доз вакцины от Covid-19, говорится в подготовленном Министерством здравоохранения проекте распоряжения. По данным Минздрава, в Украину должны быть переданы 51 840 доз вакцин Comirnaty Omicron LP.8.1, которые больше не будут использоваться в национальной кампании вакцинации в Латвии. Вакцины действительны до конца 2026 года и в настоящее время хранятся в Государственном центре доноров крови.
Спрос на вакцинацию от Covid-19 в Латвии значительно снизился, в результате чего образовался избыток вакцин. Эти вакцины не могут быть полностью использованы до истечения срока годности. В свою очередь в январе Украина проинформировала Латвию о срочной потребности в вакцинах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и истощением национальных запасов.
Минздрав отмечает, что бесплатная передача вакцин предпочтительнее, чем их хранение или последующая утилизация, которые повлекут за собой дополнительные расходы. Возможность продажи вакцин в другие страны, включая Украину, рассматривалась, но не представляется возможной, поскольку производитель Pfizer не разрешает этого.
Латвия планирует оплатить все расходы, связанные с доставкой вакцин, включая транспортировку, хранение, страхование и логистику. Планируемые транспортные расходы составляют около 16 500 евро.
Ранее сообщалось, что, несмотря на завершение пандемии, Латвия продолжает закупать десятки тысяч доз Covid‑19‑вакцин, большинство из которых так и не будет использовано. Последствия решений правительства Кариньша оборачиваются многомиллионными потерями для налогоплательщиков.