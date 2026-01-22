Миллионы евро на ветер: пандемия давно закончилась, а масштабные закупки вакцин продолжаются
Несмотря на завершение пандемии, Латвия продолжает закупать десятки тысяч доз Covid‑19‑вакцин, большинство из которых так и не будет использовано. Последствия решений правительства Кариньша оборачиваются многомиллионными потерями для налогоплательщиков.
Пока в судах продолжают рассматривать дела о подделке жителями сертификатов о вакцинации, вопрос ответственности на государственном уровне по-прежнему остается без ответа. Хотя пандемия официально завершилась уже три года назад, Латвия все еще вынуждена продолжать закупать вакцины в больших объемах. Эта ситуация является прямым следствием решений, принятых правительством Кришьяниса Кариньша, финансовую нагрузку которых налогоплательщики будут ощущать как минимум до конца этого года, сообщает "360TV Ziņas".
В настоящее время в холодильниках Государственного центра доноров крови хранится внушительное количество неиспользованных вакцин. Цифры неумолимы: в прошлом году Латвия получила 194 тысячи доз вакцин, из которых было использовано лишь неполных 21 тысяча. Несмотря на критически низкий спрос, согласно ранее заключенным договорам, во второй половине этого года планируется получить еще 159 тысяч доз. У большей части этих препаратов истечет срок годности, и они будут просто уничтожены.
Точную сумму, которая таким образом "выбрасывается на помойку", Министерство здравоохранения по-прежнему тщательно охраняет как коммерческую тайну. Однако высказывания должностных лиц позволяют сделать вывод, что речь идет о нескольких миллионах евро. Национальная служба здравоохранения объясняет, что разорвать долгосрочные договоры на закупку вакцин невозможно. Решения в свое время принимались в условиях чрезвычайной ситуации, когда правительство действовало при высокой неопределенности и срок окончания пандемии был непредсказуем.
Существенным фактором чрезмерных закупок стала тогдашняя политическая атмосфера. Страх ошибиться усилило уголовное дело бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле — она оказалась на скамье подсудимых за противоположные действия, а именно - за чрезмерно осторожные заказы вакцин в начале пандемии. Как отмечают эксперты, именно этот судебный процесс напугал все тогдашнее правительство, мотивируя заказывать вакцины в максимально возможных объемах, чтобы избежать подобных обвинений в медлительности.