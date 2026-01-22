Миллионы евро на ветер: пандемия давно закончилась, а масштабные закупки вакцин продолжаются

В настоящее время в холодильниках Государственного центра доноров крови хранится внушительное количество неиспользованных вакцин. Цифры неумолимы: в прошлом году Латвия получила 194 тысячи доз вакцин, из которых было использовано лишь неполных 21 тысяча. Несмотря на критически низкий спрос, согласно ранее заключенным договорам, во второй половине этого года планируется получить еще 159 тысяч доз. У большей части этих препаратов истечет срок годности, и они будут просто уничтожены.