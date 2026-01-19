Эхо ковида: некоторые до сих пор расплачиваются за "грехи" времен пандемии
Рижский окружной суд смягчил наказание трем женщинам, признанным виновными в подделке сертификатов о вакцинации от Covid‑19 и внесении ложных данных в медицинские системы, назначив им общественные работы и пробационное наблюдение.
Рижский окружной суд приговорил к общественным работам трёх женщин за подделку сертификатов о вакцинации от Covid-19 в составе группы лиц по предварительному сговору. Решением суда апелляционной инстанции была изменена квалификация преступлений и уменьшено наказание, назначенное судом первой инстанции.
Обвиняемой, которая совершила преступления и подстрекала к их совершению также двух соучастниц, суд назначил общественные работы на 170 часов. В отличие от суда первой инстанции, который оправдал обвиняемую, окружной суд признал её виновной также в умышленном введении ложной информации в информационную систему, предназначенную для внутреннего использования медицинского учреждения, которая автоматически передаётся в систему электронного здравоохранения, и за эти преступления ей было назначено пробационное наблюдение на три года и шесть месяцев.
Суд признал, что вторая обвиняемая подстрекала к совершению преступлений и поддерживала их, поэтому ей назначены общественные работы на 200 часов. В свою очередь, третья обвиняемая, которая поддерживала совершение преступлений, наказана общественными работами на 270 часов.
Окончательное наказание определено по совокупности преступлений, частично суммируя назначенные этим двум обвиняемым окружным судом наказания с назначенными судом первой инстанции в части, в которой решение суда первой инстанции оставлено без изменений. В срок отбывания наказания обвиняемым зачтено время, проведённое под стражей.
Как уже сообщалось, согласно обвинению, женщины по взаимной договорённости подделали несколько действительных сертификатов о Covid-19 для себя и других лиц. Одна из обвиняемых получила от остальных подписанные анкеты о согласии пациента на вакцинацию и физически ввела в систему информацию о якобы состоявшемся факте вакцинации. Эти действия отдельно были квалифицированы как умышленное введение ложной информации в автоматизированную систему обработки данных, которая обрабатывает информацию, касающуюся государственной безопасности в сфере здравоохранения.
Обе женщины использовали поддельные сертификаты при оказании медицинских услуг и услуг по уходу за внешностью.