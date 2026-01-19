Эхо ковида: некоторые до сих пор расплачиваются за "грехи" времен пандемии

Обвиняемой, которая совершила преступления и подстрекала к их совершению также двух соучастниц, суд назначил общественные работы на 170 часов. В отличие от суда первой инстанции, который оправдал обвиняемую, окружной суд признал её виновной также в умышленном введении ложной информации в информационную систему, предназначенную для внутреннего использования медицинского учреждения, которая автоматически передаётся в систему электронного здравоохранения, и за эти преступления ей было назначено пробационное наблюдение на три года и шесть месяцев.