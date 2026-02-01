Компания Google начала предоставлять по всему миру необычную услугу
Компания Google официально открыла доступ к помощнику Gemini в режиме навигации для пешеходов и велосипедистов в «Google картах». Ранее аналогичная функция дебютировала для автомобильных маршрутов. Пользователи могут взаимодействовать с сервисом через голосовые команды или специальную иконку, получая информацию об окружении и управляя маршрутом без использования клавиатуры.
Основной акцент в обновлении сделан на управление без помощи рук. Для пешеходов Google предлагает сценарии использования, позволяющие узнать больше о районе нахождения, запросить список рекомендуемых к посещению достопримечательностей или найти кафе в районе проложенного маршрута. Для велосипедистов предусмотрены специфические возможности. Например, не прерывая поездку, можно уточнить в календаре время следующей встречи, а пользователям операционной системы Android доступна эксклюзивная опция отправки сообщений голосом.
Функциональность Gemini также охватывает стандартные навигационные и мультимедийные запросы, которые могут состоять из нескольких шагов. Пользователи могут через голосовую функцию попросить проложить маршрут домой, добавить остановку, отключить голосовые подсказки или запросить альтернативные пути. Также система может ответить на вопросы о следующем повороте, расчётном времени прибытия, погоде в пункте назначения и следующей остановке.
Помимо навигации, помощник найдёт заведения с определёнными блюдами рядом с местом прибытия, назовёт самые популярные позиции в меню и уточнит время закрытия конкретных мест. Поддерживается и управление медиа: запуск музыки и остановка воспроизведения.
Google заявляет, что интеграция Gemini в «Google карты» в навигацию для пешеходов и велосипедистов уже доступна по всему миру на устройствах с iOS везде, где работает сервис Gemini. На платформе Android обновление находится в стадии развёртывания.
