Компания Google начала предоставлять по всему миру необычную услугу

Основной акцент в обновлении сделан на управление без помощи рук. Для пешеходов Google предлагает сценарии использования, позволяющие узнать больше о районе нахождения, запросить список рекомендуемых к посещению достопримечательностей или найти кафе в районе проложенного маршрута. Для велосипедистов предусмотрены специфические возможности. Например, не прерывая поездку, можно уточнить в календаре время следующей встречи, а пользователям операционной системы Android доступна эксклюзивная опция отправки сообщений голосом.