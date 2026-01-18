Google официально объявил о важных изменениях, касающихся пользователей почтовых ящиков Gmail
Американских технологический гигант Google подтвердил, что теперь пользователи могут изменить адрес электронной почты @gmail.com.
В обновлении своего документа поддержки компания опубликовала следующее примечание: «Возможность изменить адрес электронной почты вашей учётной записи Google постепенно внедряется для всех пользователей, и эта опция может быть вам пока недоступна».
При смене адреса предыдущий не прекратит своё существование, а станет альтернативным. Это значит, что если смартфон по-прежнему подключён к старому адресу @gmail.com, то не нужно выходить из системы. Это будет тот же аккаунт Google, но с другими e-mail.
«Вы будете получать электронные письма как на старый, так и на новый адрес. Данные, сохранённые в вашем аккаунте, не пострадают. Они включают в себя такие вещи, как фотографии, сообщения и электронные письма, отправленные на ваш предыдущий адрес электронной почты», — подтвердила Google. Пользователь также может в любое время вернуться к своему предыдущему адресу.
Однако Google ограничивает создание новых e-mail для одного и того же аккаунта в течение следующих 12 месяцев. Для каждого аккаунта предусмотрено не более трёх попыток изменить свой адрес. Таким образом, у одного пользователя может быть максимум четыре адреса.
«Вы также не можете удалить свой новый адрес электронной почты. Вы можете войти в сервисы Google, такие как Gmail, Карты, YouTube, Google Play или Диск, используя свой старый или новый адрес электронной почты», — предупредила компания.