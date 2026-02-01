Рижский залив покрывается дрейфующим льдом: синоптики предупреждают об опасности

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что на побережье Рижского залива продолжает образовываться лед, и это небезопасно. Лед может казаться толстым, но на самом деле он часто тонкий, дрейфующий и неустойчивый. Если вы ступите на лед, то рискуете провалиться в воду, что может привести к трагедии.