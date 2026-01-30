Стало известно, какие электронные устройства жители Латвии покупают больше всего

«В Латвии и соседних странах — Литве и Эстонии — наибольший спрос на умные устройства в прошлом году наблюдался в ноябре и декабре, когда объемы продаж были в два раза выше, чем в другие месяцы. Это объясняется тем, что в данный период товары этой категории доступны на более выгодных условиях. Например, до 80 процентов приобретенных умных устройств были куплены в рамках акционных предложении, что подтверждает, что жителям важно следить за соотношением цены и качества, а также за выгодными покупками, планируя приобретение таких товаров и ожидая подходящего момента», — сообщает магазин.