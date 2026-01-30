Стало известно, какие электронные устройства жители Латвии покупают больше всего
В течение всего 2025 года, а также в январе этого года верхние позиции в рейтинге самых покупаемых электронных устройств занимали смартфоны, сообщает интернет-магазин 220.lv. Второе место уверенно занимают смарт-часы, а третье — умные браслеты. В этом месяце покупатели в среднем тратили на приобретение смартфона 282 евро, на смарт-часы — 109 евро, а на умный браслет — 31 евро.
«В Латвии и соседних странах — Литве и Эстонии — наибольший спрос на умные устройства в прошлом году наблюдался в ноябре и декабре, когда объемы продаж были в два раза выше, чем в другие месяцы. Это объясняется тем, что в данный период товары этой категории доступны на более выгодных условиях. Например, до 80 процентов приобретенных умных устройств были куплены в рамках акционных предложении, что подтверждает, что жителям важно следить за соотношением цены и качества, а также за выгодными покупками, планируя приобретение таких товаров и ожидая подходящего момента», — сообщает магазин.
В январе лидирующие позиции среди самых популярных смартфонов занимает Samsung, тогда как Xiaomi стал безусловным лидером в сегменте смарт-часов и умных браслетов. В категории умных браслетов продукты Xiaomi заняли все три позиции самых покупаемых моделей.
Наиболее востребованными аксессуарами для смартфонов являются чехлы, зарядные устройства и защитные пленки для экранов.
Хотя умные кольца становятся все более заметными и интерес к ним растет, объемы продаж показывают, что они пока не стали массово востребованным продуктом. Разница по сравнению с тремя самыми популярными категориями умных устройств по-прежнему существенная. В январе жители были готовы платить за умные кольца в среднем 31 евро.
