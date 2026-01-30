Рижане неожиданно стали массово переселяться в один столичный район

За последние годы рынок недвижимости района пережил существенный рост спроса. Согласно данным Colliers Baltics, Скансте входит в топ-2 районов по количеству проектов, находящихся в стадии строительства, что неизбежно отражается и на ценах на жилье. Это особенно актуально для молодых семей и покупателей, приобретающих жилье впервые. Средняя цена квадратного метра в объявлениях в прошлом году колебалась от 2600 до 3000 евро за квадратный метр, что значительно выше, чем в новых проектах в рижских микрорайонах, где цены составляют примерно 2200–2400 евро за квадратный метр.