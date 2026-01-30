Рижане неожиданно стали массово переселяться в один столичный район
Еще более двадцати лет назад территория Скансте была одной из наименее используемых частей Риги — пейзаж бывших промышленных зданий, огородов и незастроенных участков. Сегодня она превратилась в один из самых быстро развивающихся районов столицы, полагают эксперты Merko Latvia.
За последние годы рынок недвижимости района пережил существенный рост спроса. Согласно данным Colliers Baltics, Скансте входит в топ-2 районов по количеству проектов, находящихся в стадии строительства, что неизбежно отражается и на ценах на жилье. Это особенно актуально для молодых семей и покупателей, приобретающих жилье впервые. Средняя цена квадратного метра в объявлениях в прошлом году колебалась от 2600 до 3000 евро за квадратный метр, что значительно выше, чем в новых проектах в рижских микрорайонах, где цены составляют примерно 2200–2400 евро за квадратный метр.
«Доступность жилья в новых районах является одним из ключевых факторов устойчивого развития. В долгосрочной перспективе ценовое давление можно снизить только за счет разнообразного предложения — различных площадей, ценовых уровней и функциональности. Это позволяет району формироваться социально сбалансированным и привлекать не только инвесторов, но и семьи, а также покупателей, приобретающих жилье впервые», — подчеркивает компания.
В Европе также немало примеров, когда ранее забытые, индустриальные или неиспользуемые городские территории превращались в современные и привлекательные для жителей районы. Так, гамбургский Hafencity еще совсем недавно был забытой индустриальной портовой территорией. Сегодня этот район предлагает жилые кварталы, офисные здания, культурные объекты, музеи и общественные зоны отдыха, формируя полноценную городскую среду, которая является как коммерчески жизнеспособной, так и привлекательной для жителей и туристов.
