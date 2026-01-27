Латвию обещают застроить качественным жильем и сдавать его по разумной арендной плате. Кто обеспечит такое счастье?

Законопроект предусматривает введение специального регулирования права застройки, которое позволит возводить многоквартирные арендные дома на земле, принадлежащей государству или самоуправлениям, для сдачи жилья жителям, в том числе в рамках социальной помощи. В настоящее время право застройки может применяться только к нежилым зданиям или инженерным сооружениям, чтобы не создавать новые разделенные формы собственности.