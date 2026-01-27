Латвию обещают застроить качественным жильем и сдавать его по разумной арендной плате. Кто обеспечит такое счастье?
Чтобы содействовать строительству новых, энергоэффективных и доступных для жителей арендных домов, Комиссия по государственному управлению и делам самоуправлений приняла решение направить на окончательное чтение в Сейме законопроект о праве застройки жилых домов для аренды.
Законопроект предусматривает введение специального регулирования права застройки, которое позволит возводить многоквартирные арендные дома на земле, принадлежащей государству или самоуправлениям, для сдачи жилья жителям, в том числе в рамках социальной помощи. В настоящее время право застройки может применяться только к нежилым зданиям или инженерным сооружениям, чтобы не создавать новые разделенные формы собственности.
Планируется установить срок права застройки в 70 лет. Такие дома нельзя будет делить на отдельные квартирные собственности или продавать по частям. По окончании срока права застройки построенный жилой дом безвозмездно перейдет в собственность государства или самоуправления.
Новое регулирование предложено с целью развития фонда арендных квартир, привлечения частных застройщиков к строительству жилья и обеспечения более эффективного использования государственной и муниципальной земли. Также самоуправления получат возможность сдавать эти квартиры жителям с низкими доходами. Это должно помочь сократить дефицит жилья в регионах и одновременно способствовать росту национальной экономики, отмечают авторы законопроекта — Комиссия по государственному управлению и делам самоуправлений.
В Латвии, как и в других странах Европейского союза, ощущается нехватка доступного жилья, поэтому Европейская комиссия в настоящее время разрабатывает общий план по улучшению доступности жилья, предусматривающий стимулирование использования земли, пригодной для строительства, и развитие социального жилья. С помощью нового закона предполагается создать механизм поддержки, который позволит жителям получать доступ к качественному жилью по разумной арендной плате, указали авторы законопроекта.
Как ранее писал Otkrito.lv, последние данные показали, что ситуация с жильем в Латвии почти самая худшая в ЕС.