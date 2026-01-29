В Латвии могут появиться еще два новых поезда, которые будут ходить в соседние страны
В настоящее время ведутся переговоры о запуске новых поездов, которые будут проходить через Даугавпилс. Об этом рассказал в программе TV24 «Uz līnijas» председатель правления акционерного общества Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс.
«Сейчас все еще продолжаются переговоры о том, что в течение этого года можно было бы создать сообщение до Даугавпилса, и тогда было бы не только маршрут Таллин – Тарту – Рига, но и Таллин – Тарту – Даугавпилс», — рассказал Нешпорс.
Также уже существующий и популярный маршрут Вильнюс – Рига – Таллин мог бы быть дополнен новым маршрутом Вильнюс – Даугавпилс – Таллин. И, как отмечает председатель правления Pasažieru vilciens, это вовсе не отдаленная перспектива. Возможно, уже в конце этого или в начале следующего года появится поезд Вильнюс – Даугавпилс – Таллин, а летом люди, возможно, уже смогут ездить на поезде Таллин – Тарту – Даугавпилс.
Говоря о внутренних маршрутах, Нешпорс рассказал, что через четыре года, в 2029 году, в Латвии будут курсировать новые электропоезда, для которых по пути, например, в Даугавпилс будет создана зарядная станция. Это означает, что поезд простоит там около десяти минут, зарядит батарею и сможет продолжить движение.
Отвечая на вопрос, почему старые дизельные поезда нельзя заменить новыми дизельными поездами и зачем покупать электропоезда, Нешпорс указывает, что в свое время таков был европейский «зеленый курс»: «Хочешь приобрести новые поезда — покупай батарейные поезда. Европейское финансирование было доступно только для поездов такого типа. Решение об их приобретении в Латвии было принято еще до войны на Украине. В тот момент, думаю, это было правильное решение, иначе мы и до, и после 2029 года продолжали бы ездить на старых дизельных поездах».