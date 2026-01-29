В Латвии могут появиться еще два новых поезда, которые будут ходить в соседние страны

Отвечая на вопрос, почему старые дизельные поезда нельзя заменить новыми дизельными поездами и зачем покупать электропоезда, Нешпорс указывает, что в свое время таков был европейский «зеленый курс»: «Хочешь приобрести новые поезда — покупай батарейные поезда. Европейское финансирование было доступно только для поездов такого типа. Решение об их приобретении в Латвии было принято еще до войны на Украине. В тот момент, думаю, это было правильное решение, иначе мы и до, и после 2029 года продолжали бы ездить на старых дизельных поездах».