Названы страны Европы, которые сильнее всего пострадают от жары в ближайшие годы
Согласно последним данным Reinders Corporation, Франция, Россия и Румыния вошли в число европейских стран, которые наиболее сильно пострадают от глобального потепления к 2100 году. Об этом сообщает Euronews.
В исследовании были проанализированы данные климатического моделирования, частота тепловых волн и соотношение средней и максимальной температуры в европейских странах.
По данным Reinders, Франция является самой уязвимой страной Европы, где в будущем ежегодно будет происходить пять тепловых волн и накопится 115 суммарных дней экстремальной жары.
Россия находится на втором месте по интенсивности тепловых трансформаций, общий балл тепловых волн составляет 79,92. В этой стране будут наблюдаться две ежегодные тепловые волны с самой высокой средней температурой среди всех европейских стран - 37,99°C, а максимальная температура достигнет 39,71°C.
Восточная Европа оказалась неожиданным очагом предстоящих тепловых волн: Румыния заняла третье место, Молдова - четвертое, а Болгария - пятое, опередив страны Средиземноморья. Румыния и Молдова будут сталкиваться с тремя тепловыми волнами в год, продолжительностью 17 дней каждая, в то время как Болгария будет испытывать две ежегодные тепловые волны по 14 дней.
Средиземноморские страны демонстрируют "удивительную" устойчивость, говорится в исследовании. Турция, Греция и Италия заняли более низкие места, чем ожидалось, - 6-е, 7-е и 10-е соответственно.
В Турции ежегодно будет происходить одна тепловая волна, которая продлится 13 дней при средней температуре 37,76°C.
В то же время в Греции будут наблюдаться самые продолжительные отдельные тепловые волны - 20 суммарных дней, но только два события в год при средней температуре 36,92°C.
Италия занимает самое низкое место по продолжительности жары - всего одно событие с девятью суммарными днями.
