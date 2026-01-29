Названы страны Европы, которые сильнее всего пострадают от жары в ближайшие годы

Восточная Европа оказалась неожиданным очагом предстоящих тепловых волн: Румыния заняла третье место, Молдова - четвертое, а Болгария - пятое, опередив страны Средиземноморья. Румыния и Молдова будут сталкиваться с тремя тепловыми волнами в год, продолжительностью 17 дней каждая, в то время как Болгария будет испытывать две ежегодные тепловые волны по 14 дней.