Торговцы Центрального рынка протестуют против резкого роста аренды, но их не слышат

Управляющий рынком Rīgas nami объясняет новый прейскурант общей инфляцией, а также инвестициями в развитие рынка. «Арендная плата на Рижском Центральном рынке не менялась несколько лет, в то время как инфляция и, соответственно, расходы на содержание растут каждый год», — пояснил изменения аренды представитель Rīgas nami Янис Бунте. По его словам, для большинства, или примерно 80%, арендаторов Центрального рынка рост арендной платы является умеренным — до 10% по сравнению с предыдущими годами, а для части арендаторов размер платы не изменился.