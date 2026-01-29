Торговцы Центрального рынка протестуют против резкого роста аренды, но их не слышат
Арендаторы Центрального рынка в Риге бьют тревогу: в отдельных павильонах арендная плата выросла почти на 80%. Торговцы пишут письма властям, но ответа пока нет.
Ряд торговцев недовольны существенным ростом арендной платы на Рижском Центральном рынке, сообщает Latvijas Avīze. Рост арендной платы в отдельных местах рынка, например, в Гастрономическом павильоне, достигает даже 79%, пишет газета. В других павильонах повышение арендных цен может быть ниже. В свою очередь, производитель яблок из Бауского края Владимир Фишер рассказал, что фермеры счета еще не получили, и он слышал, что «сельхозпроизводителей собираются пощадить».
Несколько арендаторов объединились в совместный протест, подготовив коллективное письмо Рижской думе и руководству Центрального рынка, надеясь на пересмотр ситуации и диалог. Однако до сих пор никакого ответа или реакции со стороны ответственных должностных лиц получено не было.
Управляющий рынком Rīgas nami объясняет новый прейскурант общей инфляцией, а также инвестициями в развитие рынка. «Арендная плата на Рижском Центральном рынке не менялась несколько лет, в то время как инфляция и, соответственно, расходы на содержание растут каждый год», — пояснил изменения аренды представитель Rīgas nami Янис Бунте. По его словам, для большинства, или примерно 80%, арендаторов Центрального рынка рост арендной платы является умеренным — до 10% по сравнению с предыдущими годами, а для части арендаторов размер платы не изменился.
Наиболее существенные изменения коснулись арендной платы за складские помещения отдельных павильонов, что связано с введением единой ценовой политики во всех павильонах, что в ряде мест привело к значительному росту. Например, арендная плата за складские помещения Мясного павильона повышается с 9,40 евро/м² до 11,85 евро/м² (+26,1%), за складские помещения Гастрономического павильона — с 9,40 евро/м² до 14,07 евро/м² (+49,7%).
Ранее торговцы на Центральном рынке отмечали, что рост расходов неизбежно повлияет на конечные цены продуктов и нагрузит как продавцов, так и покупателей.