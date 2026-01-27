Rīgas satiksme призывает пассажиров пользоваться средними и задними дверями для входа и выхода
фото: Evija Trifanova/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Rīgas satiksme призывает пассажиров пользоваться средними и задними дверями для входа и выхода

Отдел новостей

Otkrito.lv

Rīgas satiksme призывает пассажиров проявлять понимание и помогать водителям автобусов и троллейбусов сохранять тепло на их рабочем месте в зимний период.

Несмотря на то что кабины водителей частично закрыты, холодный воздух может проникать внутрь через передние двери. Чтобы помочь сохранить тепло и позаботиться о здоровье водителей, пассажирам рекомендуется пользоваться средними и задними дверями для входа и выхода. Это позволит уменьшить потери тепла в кабине водителя.

При этом отмечается, что если кому-то удобнее заходить через передние двери, водитель откроет их и доставит пассажира до нужной остановки.

Темы

ЗдоровьеRīgas satiksme

Другие сейчас читают