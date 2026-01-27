Rīgas satiksme призывает пассажиров пользоваться средними и задними дверями для входа и выхода
Rīgas satiksme призывает пассажиров проявлять понимание и помогать водителям автобусов и троллейбусов сохранять тепло на их рабочем месте в зимний период.
Несмотря на то что кабины водителей частично закрыты, холодный воздух может проникать внутрь через передние двери. Чтобы помочь сохранить тепло и позаботиться о здоровье водителей, пассажирам рекомендуется пользоваться средними и задними дверями для входа и выхода. Это позволит уменьшить потери тепла в кабине водителя.
🚌Mūsu vadītāji ik dienu mēro daudzus kilometrus. Ziemas laikā, kad gaisa temperatūra noslīd krietni zem nulles, īpaši svarīgi ir saglabāt siltumu arī viņu darba vietā - kabīnē. Lai gan trolejbusos un autobusos ir daļēji slēgtas kabīnes, aukstums, atverot priekšējās durvis, tāpat… pic.twitter.com/WECpRcEqJu— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 26, 2026
При этом отмечается, что если кому-то удобнее заходить через передние двери, водитель откроет их и доставит пассажира до нужной остановки.