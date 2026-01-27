Rīgas satiksme призывает пассажиров пользоваться средними и задними дверями для входа и выхода

Несмотря на то что кабины водителей частично закрыты, холодный воздух может проникать внутрь через передние двери. Чтобы помочь сохранить тепло и позаботиться о здоровье водителей, пассажирам рекомендуется пользоваться средними и задними дверями для входа и выхода. Это позволит уменьшить потери тепла в кабине водителя.