Больше никакого "Сделано в РФ": Rīgas satiksme ищет замену российскому софту
фото: LETA
Rīgas satiksme готовит закупку новой системы вместо 1С.
В Латвии

Больше никакого "Сделано в РФ": Rīgas satiksme ищет замену российскому софту

Отдел новостей

Otkrito.lv

Rīgas satiksme начало процедуры, чтобы отказаться от программного обеспечения 1C, базирующегося в России.

«В настоящее время мы начали действия, чтобы иметь возможность отказаться от системы 1C», — говорится в заявлении Rīgas satiksme.

В прошлом году компания провела углубленную оценку ситуации. Ее выполнил независимый внешний поставщик услуг, проанализировав технические и киберриски, а также возможные альтернативные решения, сообщают «360 Ziņas».

«На основании результатов исследования сейчас готовятся требования к технической спецификации закупки», — сообщает Rīgas satiksme.

В компании подчеркивают, что используемая информационная система работает в изолированной закрытой среде и никак не взаимодействует с серверами других стран или внешними системами, поэтому безопасность данных клиентов и предприятия не подвергается угрозе.

Rīgas satiksme также отмечает, что исторически использовала управленческую систему 1C.

«За многие годы она была существенно адаптирована под процессы и процедуры предприятия. Именно по этой причине замена системы — сложный, длительный и финансово очень дорогостоящий процесс, который в короткие сроки может создать риски для непрерывности работы компании», — указано в сообщении.

При этом предприятие заявляет, что осознает необходимость в долгосрочной перспективе переходить на независимые и современные решения, и работа в этом направлении уже начата. Поддержку и доработки текущей системы выполняют компании, зарегистрированные в Латвии; их конечные бенефициары не связаны с Россией.

Темы

Rīgas satiksmeРоссияРФ

Другие сейчас читают