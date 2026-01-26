Больше никакого "Сделано в РФ": Rīgas satiksme ищет замену российскому софту
Rīgas satiksme начало процедуры, чтобы отказаться от программного обеспечения 1C, базирующегося в России.
«В настоящее время мы начали действия, чтобы иметь возможность отказаться от системы 1C», — говорится в заявлении Rīgas satiksme.
В прошлом году компания провела углубленную оценку ситуации. Ее выполнил независимый внешний поставщик услуг, проанализировав технические и киберриски, а также возможные альтернативные решения, сообщают «360 Ziņas».
«На основании результатов исследования сейчас готовятся требования к технической спецификации закупки», — сообщает Rīgas satiksme.
В компании подчеркивают, что используемая информационная система работает в изолированной закрытой среде и никак не взаимодействует с серверами других стран или внешними системами, поэтому безопасность данных клиентов и предприятия не подвергается угрозе.
Rīgas satiksme также отмечает, что исторически использовала управленческую систему 1C.
«За многие годы она была существенно адаптирована под процессы и процедуры предприятия. Именно по этой причине замена системы — сложный, длительный и финансово очень дорогостоящий процесс, который в короткие сроки может создать риски для непрерывности работы компании», — указано в сообщении.
При этом предприятие заявляет, что осознает необходимость в долгосрочной перспективе переходить на независимые и современные решения, и работа в этом направлении уже начата. Поддержку и доработки текущей системы выполняют компании, зарегистрированные в Латвии; их конечные бенефициары не связаны с Россией.
Patlaban esam uzsākuši darbības, lai varētu atteikties no 1C sistēmas. Tāpat pērn uzņēmums veica esošās situācijas padziļinātu izvērtējumu, ko īstenoja neatkarīgs ārpakalpojuma sniedzējs, analizējot tehniskos un drošības aspektus, kā arī iespējamos alternatīvos risinājumus.…— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 26, 2026