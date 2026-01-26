Больше никакого "Сделано в РФ": Rīgas satiksme ищет замену российскому софту

При этом предприятие заявляет, что осознает необходимость в долгосрочной перспективе переходить на независимые и современные решения, и работа в этом направлении уже начата. Поддержку и доработки текущей системы выполняют компании, зарегистрированные в Латвии; их конечные бенефициары не связаны с Россией.