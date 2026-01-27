Запасы природного газа в Латвии снизились до трети от максимального объема

В SPRK поясняют, что на прошлой неделе цена природного газа на бирже TTF выросла до 39,3 евро за МВт·ч, достигнув самого высокого уровня с июня 2025 года. Рост цен был обусловлен резким сокращением запасов природного газа из-за необычно холодных погодных условий в Европе, в результате чего отбор газа из хранилищ происходит самыми быстрыми темпами за последние пять лет, а также усиленной конкуренцией за поставки сжиженного природного газа из США и Азии.