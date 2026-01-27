Запасы природного газа в Латвии снизились до трети от максимального объема
Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) на прошлой неделе выросла на 4,5% — до 39,3 евро за мегаватт-час (МВт·ч), свидетельствует опубликованный Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK) обзор тенденций цен на энергоресурсы на оптовом рынке.
Заполнение Инчукалнского подземного хранилища природного газа в воскресенье, 25 января, составляло 33,6% (неделей ранее — 38,3%), тогда как средний уровень заполнения газовых хранилищ в Европе к концу прошлой недели достигал 45,6% от общей вместимости (неделей ранее — 50,3%).
В SPRK поясняют, что на прошлой неделе цена природного газа на бирже TTF выросла до 39,3 евро за МВт·ч, достигнув самого высокого уровня с июня 2025 года. Рост цен был обусловлен резким сокращением запасов природного газа из-за необычно холодных погодных условий в Европе, в результате чего отбор газа из хранилищ происходит самыми быстрыми темпами за последние пять лет, а также усиленной конкуренцией за поставки сжиженного природного газа из США и Азии.
Принятый в 2022 году Регламент Европейского союза (ЕС) о хранении газа, который обязывает заполнять газовые хранилища ЕС на 90%, предусматривает исключение, устанавливающее для Латвии обязанность к ноябрю заполнить газовое хранилище до 35% от уровня национального потребления. Инчукалнское хранилище по своей вместимости значительно превышает объемы потребления.
