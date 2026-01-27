В ЕС ввели еще одно ограничение на передвижение граждан России
Как сообщает DW, в ЕС вступили в силу ограничения для российских дипломатов. Согласно новым правилам, принятых в рамках 19-го пакета санкций, дипломатический корпус РФ теперь ограничен в свободе передвижения по Шенгенской зоне.
В целях защиты от шпионажа и дезинформации в ЕС российские дипломаты, сотрудники консульских учреждений и члены их семей теперь обязаны не позднее чем за 24 часа уведомлять о намерении поездки или транзита через государство-член Евросоюза, в котором у них отсутствует аккредитация. Кроме того, отдельные страны ЕС могут ввести для дипломатов РФ требование получать разрешение на въезд на их территорию на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством.
По данным ЕС, свободное передвижение дипломатов по территории Шенгенской зоны за пределами страны аккредитации позволяло российским дипломатам "участвовать в тайной деятельности, такой как шпионаж и распространение дезинформации об агрессивной войне России против Украины с целью искажения общественного мнения".
