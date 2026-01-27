В ЕС ввели еще одно ограничение на передвижение граждан России

В целях защиты от шпионажа и дезинформации в ЕС российские дипломаты, сотрудники консульских учреждений и члены их семей теперь обязаны не позднее чем за 24 часа уведомлять о намерении поездки или транзита через государство-член Евросоюза, в котором у них отсутствует аккредитация. Кроме того, отдельные страны ЕС могут ввести для дипломатов РФ требование получать разрешение на въезд на их территорию на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством.