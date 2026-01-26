Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 21:25
Вентспилсский край сделал еще один шаг в сторону климатической нейтральности
В Вентспилсском крае перевозку школьников в дальнейшем будут обеспечивать дополнительные два электроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с 19 сидячими местами и специально оборудованным местом для инвалидной коляски.
Электроавтобусы заменят ранее использовавшиеся дизельные автобусы, которые были технически устаревшими и обслуживание которых уже не являлось экономически эффективным.
На одной полной зарядке электроавтобус может проехать до 275 километров, что с учетом разработанных в Вентспилсском крае маршрутов школьных перевозок является достаточным расстоянием для обеспечения непрерывной транспортировки учащихся.
Самоуправление по итогам открытого конкурса признало победителем предприятие SIA Electrify, с которым 31 июля 2025 года был заключен договор на сумму 607 662 евро. Стоимость приобретения двух электроавтобусов составляет 485 694 евро, а строительство зарядных станций — 130 680 евро.