Покатались и хватит: в Латвии рухнули продажи электромобилей
Покупать без скидки электромобили жители Латвии пока не готовы.
Отдел новостей

Otkrito.lv

В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 1606 новых электромобилей, что на 27,7 процента больше, чем в 2024 году, сообщили в Автоассоциации. Но после завершения госпрограммы, стимулирующей покупку электрокаров, их продажи резко упали.

Лидером продаж новых электромобилей в Латвии в прошлом году стала компания Volkswagen — 147 автомобилей, что на 14,5 процента меньше, чем в 2024 году. Второе место заняла BYD с 132 автомобилями, а на третьем месте оказалась Skoda с 124 электромобилями, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Четвертое место в прошлом году заняли легковые электромобили марки Toyota — всего зарегистрировано 105 единиц, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку Hyundai с 104 электромобилями, что на 44,4 процента больше.

Как заявил член правления Автоассоциации Криш Липшанс, рынок электромобилей в целом в 2025 году вновь подтвердил высокую зависимость от государственных инструментов поддержки, поскольку завершение программы поддержки в августе прошлого года оказало прямое и статистически четко фиксируемое влияние на спрос во второй половине года.

Несмотря на то что интерес к электромобилям сохранялся, после окончания поддержки регистрация новых электромобилей в целом снизилась примерно на 30 процентов, а подержанных — примерно на 45 процентов.

Липшанс также отметил, что для отдельных брендов электромобилей, особенно не относящихся к премиальному сегменту и для которых решение о покупке напрямую зависит от конечной цены, спад без господдержки достигал даже до 60 процентов.

Как ранее писал Otkrito.lv, жителям Латвии объяснили, что, покупая электромобиль, они помогают экономике страны.

