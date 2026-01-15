Покатались и хватит: в Латвии рухнули продажи электромобилей

Лидером продаж новых электромобилей в Латвии в прошлом году стала компания Volkswagen — 147 автомобилей, что на 14,5 процента меньше, чем в 2024 году. Второе место заняла BYD с 132 автомобилями, а на третьем месте оказалась Skoda с 124 электромобилями, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.