Венгрия готова судиться за право на российские газ и нефть

Будапешт последовательно выступает против усиления энергетического давления на Москву, несмотря на стремление большинства стран ЕС сократить зависимость от российских ресурсов после начала полномасштабного вторжения России в Украину. "Венгрия подаст иск в Суд ЕС, как только решение по REPowerEU будет официально опубликовано", – пообещал Сийярто.