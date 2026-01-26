Венгрия готова судиться за право на российские газ и нефть
Венгрия намерена оспорить в Суде Европейского союза план REPowerEU, предусматривающий полный запрет импорта в ЕС российских нефти и газа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, подчеркнув, что иск будет подан сразу после официальной публикации соответствующего решения.
По словам главы венгерского МИД, Будапешт использует "все законные средства", чтобы добиться отмены плана. Сийярто утверждает, что REPowerEU основан на юридической манипуляции, поскольку санкционные меры преподносятся как решение в сфере торговой политики, что позволяет обойти требование единодушного одобрения со стороны всех стран ЕС.
Hungary will take legal action before the Court of Justice of the EU as soon as the decision on REPowerEU is officially published. We will use every legal means to have it annulled.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 26, 2026
The REPowerEU plan is based on a legal trick, presenting a sanctions measure as a trade policy…
Министр также отметил, что подобный подход противоречит основополагающим договорам Евросоюза, которые закрепляют право государств самостоятельно определять свой энергетический баланс. По его словам, запрет на закупку российских энергоресурсов наносит ущерб национальным интересам Венгрии и приведет к росту расходов на энергию для венгерских семей.
Будапешт последовательно выступает против усиления энергетического давления на Москву, несмотря на стремление большинства стран ЕС сократить зависимость от российских ресурсов после начала полномасштабного вторжения России в Украину. "Венгрия подаст иск в Суд ЕС, как только решение по REPowerEU будет официально опубликовано", – пообещал Сийярто.