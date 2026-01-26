Энергетический разрыв: Европа полностью откажется от российского газа к 2027 году
Евросоюз делает окончательный разрыв с российским газом: несмотря на сопротивление отдельных стран и угрозы судебных исков, Брюссель утвердил жесткие сроки завершения энергетической зависимости от Москвы.
Государства — члены Европейского союза (ЕС) в понедельник окончательно утвердили запрет на импорт российского газа с конца 2027 года. Министры стран блока на встрече в понедельник в Брюсселе одобрили запрет, несмотря на то, что против него проголосовали Словакия и Венгрия. Венгрия пообещала обратиться в Суд ЕС в связи с этим запретом.
Запрет был разработан таким образом, чтобы его можно было утвердить квалифицированным большинством государств-членов, что позволило преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии, которые по-прежнему сильно зависят от импорта российских энергоресурсов и стремятся сохранить тесные связи с Москвой.
Согласно договоренности, ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа к концу 2026 года, а импорт газа по трубопроводам — до 30 сентября 2027 года.
Регулирование предусматривает возможность продления этого срока до 1 ноября 2027 года, если какая-либо страна столкнется с трудностями при заполнении своих газовых хранилищ газом не российского происхождения перед отопительным сезоном.
До повторного вторжения Москвы в Украину Россия поставляла более 40% газа, потребляемого в ЕС. Согласно последним доступным данным ЕС, в 2025 году эта доля сократилась примерно до 13%.