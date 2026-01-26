Энергетический разрыв: Европа полностью откажется от российского газа к 2027 году

Государства — члены Европейского союза (ЕС) в понедельник окончательно утвердили запрет на импорт российского газа с конца 2027 года. Министры стран блока на встрече в понедельник в Брюсселе одобрили запрет, несмотря на то, что против него проголосовали Словакия и Венгрия. Венгрия пообещала обратиться в Суд ЕС в связи с этим запретом.