Стало известно, куда переселяются рижане - покупатели нового жилья
За последние пять лет 7% жителей Риги и Рижского региона приобрели квартиру в новом проекте, при этом большинство, или 63% из них, покупали жилье для семейных нужд.
Согласно результатам исследования, проведенного исследовательской компанией Kantar, большинство, или 68% респондентов, приобрели квартиру в новом проекте, построенном после 2009 года, в Риге. Самым популярным выбором для нового места жительства стали Латгальское предместье, Пурвциемс и Плявниеки, а также Агенскалнс, Центр и Тейка.
По сравнению с 2024 годом значительно выросла привлекательность города Юрмалы — в прошлом году жилье в новом многоквартирном доме там приобрели уже 12% опрошенных. За пределами Риги популярным выбором также стали Ропажский и Марупский края, где квартиру в новом проекте приобрела пятая часть участников опроса.
За последние пять лет квартиры в новых проектах в основном приобретали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, занимающие руководящие должности или являющиеся специалистами высшего уровня. Их личные доходы превышают 1500 евро, и почти у пятой части этих респондентов есть ребенок в возрасте до одного года.
Типичный покупатель квартиры класса А — мужчина: в 65% случаев заемщиком является мужчина, а средний возраст клиентов составляет 37 лет. В 44% случаев в домохозяйстве есть дети, а средние доходы домохозяйства колеблются от 2501 до 3000 евро в месяц. Средний размер кредита на приобретение квартиры класса энергоэффективности А достигает 126 399 евро, и лишь примерно пятая часть кредитов оформляется совместно с созаемщиком.
Как показывают данные исследования Kantar, большинство, или 63% опрошенных, приобрели квартиру в новом проекте для семейных нужд, тогда как около пятой части покупали жилье для своих детей или родственников, что свидетельствует о росте этой тенденции по сравнению с 2024 годом. В качестве инвестиции жилье в новом доме приобрели 12% респондентов.