Стало известно, куда переселяются рижане - покупатели нового жилья

За последние пять лет квартиры в новых проектах в основном приобретали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, занимающие руководящие должности или являющиеся специалистами высшего уровня. Их личные доходы превышают 1500 евро, и почти у пятой части этих респондентов есть ребенок в возрасте до одного года.