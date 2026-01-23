Забыли даже о счетах: снимающих жилье в Риге замучила одна новая проблема
По мере снижения опасений, связанных с утеплением зданий и расходами на отопление, выросла доля удовлетворенных арендаторов (37 %), однако в 2025 году критически важным приоритетом стала доступность парковочных мест. Этот аспект как значимый отмечает каждый второй, или 50 % респондентов, при этом недовольство нехваткой парковок выросло с 9 % до 13 %, свидетельствуют данные опроса, проведенного Bonava Latvija.
Как показывают результаты опроса, в Риге и пригородах Риги квартиры арендуют 25 % респондентов, то есть каждый четвертый житель. 5 % всех жителей Риги и пригородов арендуют квартиры в домах, построенных после 2000 года. Это позволяет сделать вывод, что в новых проектах люди в основном покупают квартиры для собственного проживания, значительно реже — в качестве инвестиционных объектов для сдачи в аренду, и основная нагрузка арендного рынка по-прежнему лежит на жилом фонде довоенного и советского периода.
При этом рынок аренды становится все более развитым, а арендаторы четко осознают свои потребности. Об этом свидетельствуют изменения в приоритетах арендаторов за последние три года: если три года назад важнее было, чтобы здание было энергоэффективным, а расходы на отопление — низкими (62 % в 2022 году против 53 % в прошлом году), то в прошлом году выросла доля арендаторов, для которых важнее наличие парковки у дома (50 %), гибкие и прозрачные условия договора аренды (37 %) и безопасная, огражденная территория дома с видеонаблюдением (25 %).
В целом удовлетворенность арендными квартирами в Риге и пригородах Риги с 2022 года значительно выросла: если три года назад лишь 24 % арендаторов признавали, что их полностью устраивает все в арендованной квартире, то в прошлом году таких было уже 37 %.
Готовность жителей платить за жилье (аренда вместе с коммунальными платежами) в ценовом диапазоне от 300 до 600 евро в месяц распределяется почти равномерно: за жилье стоимостью до 300 евро готовы платить 21 %, до 400 евро — 20 %, до 600 евро — 21 % респондентов. Чаще всего упоминаемый верхний предел бюджета составляет до 500 евро в месяц, его указали 23 % опрошенных. Жилье с общими расходами свыше 700 евро в месяц становится нишевым продуктом, поскольку в этом ценовом сегменте спрос резко снижается.