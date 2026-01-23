Забыли даже о счетах: снимающих жилье в Риге замучила одна новая проблема

При этом рынок аренды становится все более развитым, а арендаторы четко осознают свои потребности. Об этом свидетельствуют изменения в приоритетах арендаторов за последние три года: если три года назад важнее было, чтобы здание было энергоэффективным, а расходы на отопление — низкими (62 % в 2022 году против 53 % в прошлом году), то в прошлом году выросла доля арендаторов, для которых важнее наличие парковки у дома (50 %), гибкие и прозрачные условия договора аренды (37 %) и безопасная, огражденная территория дома с видеонаблюдением (25 %).