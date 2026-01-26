"Советник - это продолжение министра": какова реальная роль политических помощников?
Советники министров выполняют реальную и необходимую работу, а не являются формальными фигурами или «вывесками», заявил советник министра сообщения, лектор Рижского университета имени Страдиня Кристап Заляйс.
Как известно, в Латвии у отдельных министров десятки советников, в том числе внештатных. Такое разрастание аппаратов вызывает критику. Так, депутат Европейского парламента Рейнис Познякс, основатель инициативы «Твиттер-конвой», сказал: «Мне, честно говоря, не до конца понятно, зачем министру тогда министерство. Разве там нет экспертов? Я еще понимаю, что премьеру нужно ориентироваться во всем. Но если у тебя министерство с сотнями сотрудников, зачем еще 20 советников в бюро? Это хороший вопрос».
Кристап Заляйс в эфире передачи «Kārtības rullis» на TV24 дал на него ответ. По его словам, невозможно обобщать и сравнивать работу советников, так как министерства и министры отличаются друг от друга.
«Бюро разные, министры разные — эти вещи нельзя сравнивать», — подчеркнул Заляйс.
Он отметил, что советник по сути является «продолжением министра». Министр — живой человек со своей повесткой дня, который физически не может присутствовать везде и заниматься всеми вопросами одновременно. Поэтому он делегирует приоритеты, а советники помогают удерживать фокус на ключевых задачах, в том числе в коммуникации и координации процессов.
Он также отметил, что постоянная критика политических советников отталкивает людей от политики в целом. Если в общественном пространстве формируется образ, что в политику идут либо «плохие», либо «глупые», неудивительно, что многие не хотят в нее вовлекаться.
Говоря о конкретных примерах, Заляйс подчеркнул, что в вопросах коммуникации и контента его коллеги работают профессионально, даже если они связаны с партиями. По его словам, ни один министр не будет рад ситуации, в которой его бюро ничего не делает, а должности существуют лишь формально. В завершение он отметил, что министры сами являются управленцами и заинтересованы в работающей команде, а не в фиктивных назначениях.