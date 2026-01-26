"Советник - это продолжение министра": какова реальная роль политических помощников?

Говоря о конкретных примерах, Заляйс подчеркнул, что в вопросах коммуникации и контента его коллеги работают профессионально, даже если они связаны с партиями. По его словам, ни один министр не будет рад ситуации, в которой его бюро ничего не делает, а должности существуют лишь формально. В завершение он отметил, что министры сами являются управленцами и заинтересованы в работающей команде, а не в фиктивных назначениях.