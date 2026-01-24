Зачем министру 20 советников? В Латвии обсуждают разрастание министерских бюро
В Латвии у отдельных министров десятки советников, в том числе внештатных. Политики и общество задаются вопросом — зачем такие штаты, если есть сами министерства с сотнями сотрудников.
Особое внимание привлекает бюро министра здравоохранения. В нем работают 20 сотрудников, включая парламентского секретаря Министерства здравоохранения Лигу Аболиню. Из них 16 являются советниками министра, 10 из которых внештатные. Кроме советников, в бюро есть сотрудники, отсутствующие в офисах других министров, например помощник в бюро министра и помощник министра по вопросам международной коммуникации.
Такое разрастание политических аппаратов вызывает критику со стороны других политиков. Депутат Европейского парламента Рейнис Познякс, основатель инициативы «Твиттер-конвой», в эфире программы «Preses Klubs» на TV24 поставил под сомнение необходимость столь многочисленных бюро.
«Мне, честно говоря, не до конца понятно, зачем министру тогда министерство. Разве там нет экспертов? Я еще понимаю, что премьеру нужно ориентироваться во всем. Но если у тебя министерство с сотнями сотрудников, зачем еще 20 советников в бюро? Это хороший вопрос», — заявил Познякс.
В бюро премьер-министра Эвики Силини работают 14 сотрудников, включая парламентского секретаря Карину Плоку. Всего у премьера восемь советников по различным отраслям и три консультанта. Также в бюро заняты руководитель и секретарь премьер-министра.
Бюро Андриса Спрудса состоит из 13 сотрудников. Девять из них - советники по различным отраслям, в том числе три внештатных. В бюро также работает парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере, которая на этой неделе стала депутатом Сейма.
Наименьшее количество сотрудников - по три человека - в бюро министра внутренних дел Рихарда Козловскиса и министра климата и энергетики Каспара Мелниса. В этих бюро отсутствуют парламентские секретари министерств.