Госполиция бдит: как фото с пирогом за рулем в соцсетях стало поводом для напоминания о безопасности
Латвийская полиция напомнила о рисках отвлеченного вождения, отреагировав в соцсетях на фото водителя с пирогом за рулем, сделав ставку на профилактику, а не наказание.
Известно, что у водителей в Латвии распространены привычки, негативно влияющие на безопасность дорожного движения: разговоры по телефону за рулем, отправка сообщений, а также употребление еды и напитков во время вождения. Эксперты подчеркивают, что ошибочно считать опасным только вождение в состоянии алкогольного опьянения. Любое отвлечение внимания — будь то мобильный телефон, кофе или перекус — снижает концентрацию и увеличивает риск аварийных ситуаций.
Недавно наглядный пример такого поведения появился в социальных сетях. Один из водителей опубликовал фотографию, сделанную за рулем автомобиля, на которой он держит в руках пирог с беконом, фактически рекламируя перекус во время движения. Пост быстро привлек внимание пользователей, но на этом история не закончилась.
Сообщение заметили и представители Государственной полиции Латвии, которые решили вмешаться не в карательной, а в профилактической форме. В комментарии под публикацией полиция вежливо напомнила, что использование телефона за рулем и любые действия, отвлекающие водителя, угрожают не только его собственной безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения.
Правоохранители призвали наслаждаться едой и создавать контент в другое время, подчеркнув, что главной задачей водителя остается контроль над дорогой и транспортным средством.