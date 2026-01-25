Госполиция бдит: как фото с пирогом за рулем в соцсетях стало поводом для напоминания о безопасности

Известно, что у водителей в Латвии распространены привычки, негативно влияющие на безопасность дорожного движения: разговоры по телефону за рулем, отправка сообщений, а также употребление еды и напитков во время вождения. Эксперты подчеркивают, что ошибочно считать опасным только вождение в состоянии алкогольного опьянения. Любое отвлечение внимания — будь то мобильный телефон, кофе или перекус — снижает концентрацию и увеличивает риск аварийных ситуаций.