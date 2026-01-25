В области развития транспорта Латвии завидует весь Европейский союз?
В 2024 году доля возобновляемых источников энергии в транспорте на уровне ЕС достигла 11,2 %, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в 2023 году. Когда временной ряд начинался в 2004 году, этот показатель составлял 1,4 %.
В 2024 году этот уровень был на 17,8 процентного пункта ниже целевого показателя на 2030 год, который предусматривает 29 % использования энергии из возобновляемых источников в транспорте.
Швеция стала страной ЕС с самой высокой долей возобновляемых источников энергии в транспорте — 26,4 %, за ней следуют Финляндия (20,3 %) и Нидерланды (19,7 %). В то же время самые низкие показатели были зафиксированы в Хорватии (0,9 %), Греции (3,9 %) и Чехии (5,7 %).
Среди 19 стран ЕС, где в период с 2023 по 2024 год зафиксирован рост использования возобновляемой энергии в транспорте, наибольший прирост отмечен в Латвии (+7,4 процентного пункта) и Нидерландах (+6,2 процентного пункта).
В то же время Швеция, которая в 2023 году была единственной страной ЕС, не только достигшей целевого показателя 29 %, но и превысившей его, показав долю 33,6 %, в 2024 году продемонстрировала самое резкое снижение этого показателя — на 7,2 процентного пункта. В остальных семи странах снижение колебалось от 0,1 процентного пункта (Греция и Кипр) до 0,8 процентного пункта (Словения).
