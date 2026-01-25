В 2025-м Елгава отметила редкое событие - рождение девятого ребенка в одной семье
В 2025 году в одной семье в Елгаве родился девятый ребенок, а в двух семьях — шестой, свидетельствуют обобщенные данные отдела записи актов гражданского состояния Елгавы и Елгавского края.
В отделе ЗАГС в прошлом году были зарегистрированы 331 елгавчанин — 170 девочек и 161 мальчик. Однако всего в 2025 году было зарегистрировано 380 новорожденных, задекларированных в городе: 49 детей, задекларированных в городе, были впервые зарегистрированы в других отделах ЗАГС Латвии.
Из малышей, впервые зарегистрированных в Елгаве, для 122 это первый ребенок в семье, для 125 — второй, для 58 — третий. В 15 семьях родился четвертый ребенок, в семи — пятый, в двух — шестой, а в одной — девятый ребенок.
Самым популярным именем, которое родители выбирали для девочек в Елгаве в прошлом году, стало имя Эмилия — так назвали 11 девочек. Оно было самым популярным и в 2024 году. Именем Амелия назвали девять девочек, также популярными были имена Елизавета, Паула и Эстере.
Среди мальчиков самыми популярными именами, зарегистрированными в отделе ЗАГС Елгавы в прошлом году, стали Родриго, Густавс и Марк — каждое из этих имен дали пяти мальчикам.