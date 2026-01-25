В 2025-м Елгава отметила редкое событие - рождение девятого ребенка в одной семье

Из малышей, впервые зарегистрированных в Елгаве, для 122 это первый ребенок в семье, для 125 — второй, для 58 — третий. В 15 семьях родился четвертый ребенок, в семи — пятый, в двух — шестой, а в одной — девятый ребенок.