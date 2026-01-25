Из США депортировали группу граждан РФ

Депортационный рейс вылетел в Портсмут (штат Нью-Гемпшир), а оттуда полетит за границу. Вероятнее всего, депортация, как и в предыдущих случаях, пройдет транзитом через Каир. Сообщается, что у депортированных практически нет возможности остаться в третьей стране и избежать возвращения в Россию.