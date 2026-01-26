Стало известно, когда Латвия остановит регулярное пассажирское сообщение с Беларусью

По данным дирекции, из Латвии сейчас выполняются рейсы по трем маршрутам в Россию. Перевозки в Санкт-Петербург осуществляет компания VISSA, срок действия её разрешения истекает 21 апреля 2027 года. Компания Norma-A (бренд Ecolines) имеет разрешение на маршрут в Санкт-Петербург до 23 мая 2026 года, а на маршрут в Москву — до 9 января 2027 года.