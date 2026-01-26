Стало известно, когда Латвия остановит регулярное пассажирское сообщение с Беларусью
Вместо прямого запрета на поездки латвийские власти решили не продлевать лицензии на перевозки. Это значит, что, как только действующие лицензии истекут, автобусные маршруты будут закрыты.
Как сообщают белорусские СМИ, сейчас регулярные автобусные перевозки в Беларусь осуществляют компании Latlines и Dautrans.
Лицензия компании Dautrans на маршрут в Витебск истекает 31 января 2026 года. Лицензия Latlines на маршрут в Минск закончится 26 февраля, а маршрут в Гомель, который проходит через Полоцк, Витебск, Оршу и Могилев, прекратит свое существование 27 июня этого года.
С 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026-го Латвия ввела ограничения на международные нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь. Эти ограничения касаются всех перевозчиков, независимо от страны регистрации их транспорта.
Относительно регулярных перевозок автобусами, как ранее сообщал Otkrito.lv, Автотранспортная дирекция приняла решение не продлевать действующие и не выдавать новые разрешения на автобусные маршруты — включая транзитные — для регулярных пассажирских перевозок из Латвии в Россию и Беларусь.
По данным дирекции, из Латвии сейчас выполняются рейсы по трем маршрутам в Россию. Перевозки в Санкт-Петербург осуществляет компания VISSA, срок действия её разрешения истекает 21 апреля 2027 года. Компания Norma-A (бренд Ecolines) имеет разрешение на маршрут в Санкт-Петербург до 23 мая 2026 года, а на маршрут в Москву — до 9 января 2027 года.